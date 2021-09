Con la campagna vaccinale che procede spedita e i casi giornalieri che pian piano tornano ad abbassarsi, davanti a noi si prospetta un autunno decisamente diverso da quello passato. Difatti a quest’ora l’anno scorso eravamo in procinto di chiudere un’altra volta, sentendo di nuovo concetti quali coprifuoco e zone colorate. Ad oggi invece fortunatamente la situazione è diversa e ce ne possiamo accorgere su vari aspetti.

Si torna a viaggiare

Uno degli aspetti più importanti di questa ripresa è senza dubbio quello legato al mondo dei viaggi. Grazie agli accordi presi tra gli Stati, e alle regole relative al Green Pass, ora viaggiare in Europa è senza dubbio più facile. Nonostante ciò però è estremamente importante, prima di partire, controllare molto bene tutte le regole interne al Paese che andremo a visitare. In quanto, in alcuni casi, potrebbero essere diverse da quelle italiane.

Attenzione prima di andare in questa città famosissima perché il Green Pass non basterà

Non è questa la prima volta che ci occupiamo di regole e documenti importanti da possedere prima di entrare in uno Stato straniero. Ad esempio, solamente pochi mesi fa, abbiamo avvertito i nostri Lettori di fare attenzione al modulo necessario per entrare in Spagna anche se abbiamo il Green Pass. Ugualmente, nell’articolo di oggi, vogliamo concentrarci su alcuni requisiti necessari al fine di entrare in uno dei Paesi più visitati dagli Italiani. Difatti bisogna fare attenzione prima di andare in questa città famosissima perché il Green Pass non basterà. Stiamo parlando di Londra e, di conseguenza, di tutto il Regno Unito. Non tutti lo sanno ma per entrare nel Regno Unito è necessario adempiere ad alcuni obblighi, anche per chi ha completato il ciclo vaccinale.

Difatti bisogna effettuare un tampone non soltanto prima di partire ma anche durante il secondo giorno di soggiorno all’interno del territorio britannico. Senza i risultati di questi due tamponi il Green Pass non servirà a garantirci l’entrata e il soggiorno in questo Stato. Suggeriamo dunque di informarsi attentamente su tutti i documenti richiesti dal Regno Unito prima di prenotare un viaggio. È possibile farlo su un’applicazione dedicata da parte del Ministero Degli Esteri, chiamata “Unità di Crisi”. Qui potremo trovare non solo tutte le informazioni legate alle restrizioni presenti nel Regno Unito ma anche quelle vigenti in qualsiasi altro Stato del mondo. Si tratta, come possiamo vedere, di un servizio estremamente utile, soprattutto durante il periodo che stiamo vivendo.