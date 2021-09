Attenzione perché urine scure e feci chiare possono essere sintomi di questo terribile tumore

Il nostro corpo è una splendida macchina che funziona davvero bene, ma che, come ogni macchina, può avere dei problemi. Ma prima che il problema diventi grave, spesso il corpo manda dei segnali per avvisare del pericolo. Ecco perché è così importante saper riconoscere i cambiamenti del nostro organismo e chiedere consiglio al medico per interpretare questi segni.

Ad esempio, può capitare di notare delle differenze in feci e urine. Che si tratti di forma, colore o consistenza differenti, questi sono sempre dovuti a qualcosa di diverso nel corpo. Molto spesso si tratta solo di cambiamenti avvenuti nella nostra dieta, come l’aver cominciato a mangiare più legumi. Altre volte, però, questi segnali rivelano qualcosa di più serio ed è importante farci caso. Infatti, è fondamentale far attenzione perché urine scure e feci chiare possono essere sintomi di questo terribile disturbo: il tumore al pancreas.

Il pancreas

Il pancreas è un organo che si trova nell’addome e che serve per la produzione di diverse molecole, tra cui l’insulina. Inoltre, il pancreas produce alcuni degli enzimi che servono per la digestione. Per cui, quest’organo è essenziale per varie funzioni biologiche. Purtroppo, però, anche dal pancreas si possono formare delle neoplasie di diverso tipo, di cui l’adenocarcinoma è il più comune.

L’adenocarcinoma è un tumore che nasce nei dotti che trasportano gli enzimi necessari per digerire e questo tumore cresce in fretta e senza troppi sintomi. Proprio per questo molto spesso al momento della diagnosi i pazienti hanno già un tumore ad uno stadio avanzato e una prognosi non buona. Ecco perché riuscire a cogliere in anticipo alcuni piccoli segni della presenza dell’adenocarcinoma potrebbe essere essenziale per poterlo combattere prima che si sviluppi eccessivamente.

Anche se solitamente il tumore al pancreas cresce senza dar troppi segni della sua presenza, un occhio attento potrebbe individuare alcuni potenziali indizi. Infatti, molto spesso chi soffre di questa patologia mostra dell’ittero, ovvero un colorito giallastro di pelle e sclere. L’ittero dipende dal fatto che la bilirubina, che solitamente viene eliminata attraverso le vie biliari, a causa dell’ingrossamento del pancreas non riesce a passare. Quindi, la bilirubina si riversa nel flusso sanguigno e causa l’ittero. Inoltre, spesso l’ittero compare insieme ad altri due segnali, ovvero un colore chiaro delle feci e scuro dell’urina.

Questi segni sono certamente molto vaghi e potrebbero dipendere anche solo dalla dieta, ma possono anche indicare la presenza del tumore al pancreas. Proprio per questo, se questi segni continuano anche seguendo sempre la stessa dieta e senza la presenza di altre possibili cause, si consiglia di consultare il medico. Infatti, solamente un esperto saprà indicarci se i segnali colti possano o meno indicare un qualcosa di grave.

