Il nostro corpo a volte mostra dei sintomi che non sono facili da comprendere. Un semplice rossore agli occhi, ad esempio, potrebbe segnalare l’insorgenza di una seria malattia, ma è probabile che se ci capitasse lo ignoreremmo. Oppure potremmo avere improvvisamente una grande fame di cibi non nutrienti, che può indicare una grave carenza di ferro.

Insomma, i sintomi che si potrebbero presentare sono tanti, la cosa migliore da fare è sempre rivolgersi al medico. In questo modo potremo fare tutte le analisi necessarie per capire quale disturbo ci ha colpiti.

Anche oggi andiamo a vedere un sintomo insolito, che può riguardare l’apparato digerente anche se non sempre riusciamo a capirlo. Infatti, facciamo attenzione perché un comune mal di gola potrebbe nascondere questo problema di digestione.

Il mal di gola è un disturbo che colpisce molte persone frequentemente. A volte può semplicemente essere dovuto al fatto che abbiamo preso freddo. Altre volte, invece, può indicare una tonsillite o comunque una malattia a livello del collo. Quello che però pochi sanno è che il mal di gola può anche essere sintomo di reflusso gastroesofageo, un problema digestivo abbastanza comune.

Il reflusso gastroesofageo consiste in una serie di sintomi sgradevoli, dovuti al fatto che il cibo nello stomaco tende a risalire nell’esofago, ovvero la parte del corpo che collega la bocca allo stomaco. Ciò può dare molto fastidio. Il reflusso può manifestarsi in rare occasioni, come una grossa mangiata, ma può anche essere una vera e propria malattia, con sintomi frequenti. Se abbiamo fenomeni ripetuti di reflusso, rivolgiamoci ad un medico per capire se soffriamo di questa malattia.

Ci sono sintomi piuttosto comuni del reflusso, come il bruciore di stomaco o l’alito cattivo. Inoltre, può capitare di avere alcuni rigurgiti di acidi dello stomaco, che fanno sentire il loro forte sapore in bocca.

Altri sintomi sono un po’ meno comuni, come ad esempio la flatulenza o la difficoltà ad ingoiare altro cibo. Quello che pochi sanno, però, è che il reflusso può anche portare dei problemi che normalmente associamo all’apparato respiratorio. Tra questi troviamo tosse, raucedine o anche il mal di gola.

Insomma, se abbiamo bruciore di stomaco associato al mal di gola, la ragione potrebbe proprio essere il reflusso gastroesofageo. Quindi, non tentiamo di curarci da soli, prendendo magari medicine per la gola che abbiamo in casa, ma parliamo al nostro medico. Sarà lui ad indicarci il trattamento migliore per la nostra condizione.