La farina è un alimento di base presente nelle cucine di tutto il Mondo. La si utilizza per numerosissime preparazioni: pasta, pane, focacce, crespelle, dolci e così via. Eppure, non tutti lo sanno, ma la farina è un alimento piuttosto delicato.

Ha una lunghissima conservazione, perché si tratta di un alimento disidratato, ma per una conservazione ottimale è bene fare attenzione ad alcuni piccoli dettagli. Il rischio è quello di consumare un prodotto contaminato, con possibili conseguenze per la nostra salute.

Attenzione perché sono veramente in pochi quelli che sanno come conservare la farina in modo ottimale

La farina è un alimento che non ha bisogno di stare in frigo o di luoghi particolari per la sua conservazione. Basta tenerla in una dispensa asciutta. Ma non sempre il luogo di conservazione è sufficiente ad assicurare una buona durata. È bene fare attenzione, perché sono veramente in pochi quelli che sanno come conservare la farina in modo ottimale.

La prima cosa da fare, ovviamente, è tenere pulita la dispensa in cui si conserverà la farina. Se non si igienizza periodicamente l’ambiente, insetti e farfalline possono diffondersi senza che nemmeno ce ne accorgiamo. Inoltre, è importante controllare la temperatura del luogo in cui la conserviamo.

La farina dovrebbe essere conservata in un luogo asciutto ma allo stesso tempo non troppo secco. L’ideale sarebbe una dispensa che abbia una temperatura che varia tra i 10 e i 25 gradi. Questo permetterebbe alla farina di mantenere la giusta umidità. Senza la giusta umidita, purtroppo, risulterebbe quasi inutilizzabile, mentre con troppa umidità si rischia che assorba troppa acqua.

I contenitori ermetici

La farina non andrebbe mai conservata nella confezione di carta con cui la compriamo al supermercato. Al contrario, andrebbe riposta subito dopo l’acquisto in contenitori ermetici o barattoli di vetro, in modo da non far proliferare insetti di nessun tipo. Inoltre, il barattolo ermetico proteggerebbe la farina anche dalle correnti d’aria che ne comprometterebbero l’aroma e la fragranza.

Se vogliamo essere certi che la farina non venga attaccata da alcun insetto, possiamo tenere il barattolo ermetico a fianco a dell’alloro. Quest’ultimo fungerà da repellente naturale per ogni insetto che, in questo modo, non si avvicinerà neanche al contenitore.

Se non riusciamo a tenere la farina in un contenitore ermetico, è importante tenerla lontana da altri alimenti o prodotti con odori persistenti che potrebbero andare ad alterarne l’aroma.

