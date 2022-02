Noi umani non siamo i soli a poter avere la febbre. Un anomalo aumento di temperatura può verificarsi anche nei nostri animali domestici. I sintomi non sono sempre semplici da identificare, soprattutto tra i gatti, che di norma sono meno espansivi dei cani e quindi il loro malessere può passare inosservato. Ma se abbiamo il sospetto che il nostro gatto possa avere qualche disturbo che causa la febbre, a quali sintomi dobbiamo fare attenzione? Come possiamo sapere se il nostro gatto ha la febbre? Ci sono alcuni segni che possono farcelo capire.

I gatti hanno di norma una temperatura corporea più alta di noi umani

Per prima cosa, non spaventiamoci se il micio ha una temperatura più alta della nostra. È infatti normale sia per i gatti che per i cani avere una temperatura corporea che va dai 38,2 gradi circa ai 39,2 gradi circa. Possiamo misurare la febbre al gatto usando un termometro rettale ben lubrificato. Ma se il gatto non vuole farsi misurare la febbre, come possiamo capire il suo stato di salute osservando il suo comportamento? Ci sono alcuni sintomi tipici che ci aiutano a capire se il nostro gatto ha una temperatura corporea troppo elevata e delle tecniche che non prevedono l’uso di un termometro. Vediamo di cosa si tratta.

Attenzione perché sono questi i sintomi della febbre nel gatto che troppo spesso sottovalutiamo

Il sintomo più comune di febbre e malessere nei gatti è l’inappetenza. Se il nostro amico peloso che fino a ieri impazziva per croccantini e bocconcini oggi proprio non ne vuole sapere di buttare giù qualcosa, probabilmente non si sente bene. Un altro sintomo comune è la letargia. È vero che i gatti tendono a dormire molte ore, ma se notiamo che il nostro micio non si alza dal letto neanche per pochi minuti, forse ha qualcosa che non va.

Attenzione anche se ci sembra che il gatto non si muova in maniera disinvolta, perché è possibile che abbia dei dolori alle articolazioni o ai muscoli.

Oltre al comportamento del gatto, osserviamo le sue urine

Un altro sintomo della febbre nel gatto potrebbe essere la presenza di urine particolarmente concentrate e puzzolenti. Questo può avvenire perché se il gatto si sente poco bene tende a bere di meno e anche perché una possibile infezione o altro problema può causare urine maleodoranti. Quindi attenzione perché sono questi i sintomi della febbre che potrebbero indicare che il nostro amico si sente poco bene. In questo caso è importante rivolgerci prontamente a un veterinario.

Ecco anche che cosa fare se il gatto vomita per aiutarlo a ristabilirsi al più presto.