Il benessere del corpo e della psiche sono alla base della longevità. Conoscersi e prendere cura di sé stessi è la prima regola d’oro per una vita migliore. Con passare degli anni sono diverse le problematiche a cui si può andare incontro.

Particolare attenzione al diabete, al colesterolo e ai diverticoli.

Attenzione perché sono queste le 4 semplicissime azioni per combattere e prevenire i diverticoli

Il fenomeno dei diverticoli aumenta con l’età. Sono presenti in circa il 10% della popolazione entro i 45 anni di età. Dopo i 70 anni, invece, i diverticoli raggiugono una frequenza fino al 65%.

Tecnicamente sono delle estroflessioni della parete dell’intestino. Più semplicemente, i diverticolo sono dei “sacchetti” che si sviluppano lungo la parete dell’intestino. In genere, ad essere più colpita è la zona del colon.

Gonfiore, spasmi, dolori ma anche stitichezza e meteorismo sono i sintomi più frequenti anche se la presenza dei diverticoli può essere anche asintomatica.

Come evitare questo disagio? Per molti esperti i diverticoli si combattono a tavola.

Uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata giocano un ruolo importante nella battaglia contro queste problematiche.

Prima di capire quali sono le 4 regole alimentari consigliate dai nostri Esperti è opportuno sempre sottolineare che la Redazione non intende sostituirsi in nessun modo al medico curante. Quest’ultimo, infatti, andrà sempre consultato prima di ogni decisione.

Tuttavia, attenzione perché sono queste le 4 semplicissime azioni per combattere e prevenire i diverticoli.

Il segreto è quello di migliorare la funzionalità intestinale. Dunque, ecco 4 trucchetti importanti da ricordare:

a) Per proteggerci dai diverticoli è opportuno aumentare l’apporto di fibre nella nostra dieta. La quantità di fibre dovrebbe ammontare a circa 30-40 grammi giornalieri. Verdura, frutta e cereali sono fondamentali per questo scopo.

b) Importantissima è l’idratazione del corpo. Gli esperti consigliano di bere sempre almeno 1 litro e mezzo di acqua al giorno.

c) Andrebbero eliminati i grassi, soprattutto di origine animale. Da eliminare anche bevande e alimenti zuccherini.

d) Le cotture al vapore o alla griglia o piastra andrebbero preferite ad altre tipologie di cotture. Da eliminare la frittura e i bolliti di carne.