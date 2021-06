Con l’arrivo dell’estate, ci si ritrova a seguire diverse diete per riprendere il peso forma. Essere seguiti da un nutrizionista ci consentirà di dimagrire fornendo il giusto apporto di nutrienti al nostro corpo. Le diete però richiedono una certa dose di sacrificio e di rinunce. Ecco perché, a volte, si cercano scorciatoie attraverso diete estreme. Ne sono un esempio le diete-detox che permetterebbero di dimagrire in poco tempo, purificando il corpo. Attenzione perché secondo la scienza le diete-detox sono pericolose e devono essere evitate.

Le diete-detox

Le diete disintossicanti o “detox” sono progettate per eliminare le tossine dal corpo e aiutare la perdita di peso. In genere, si tratta di diete ipocaloriche che prevedono il consumo di un solo tipo di frutta, verdura o integratori. Ne sono un esempio la dieta del limone o la dieta mediterranea ipocalorica. Altre diete prevedono il consumo di tè, aceto o bevande miscelate con micronutrienti. Spesso sono accompagnate dall’uso di lassativi e lunghi periodi di digiuno. In tutti i casi, la perdita di peso è reale ma transitoria. La comunicazione che spinge ad intraprendere le diete-detox fa leva sull’uso di prodotti naturali e sull’assunzione di molta acqua. Tuttavia, anche i prodotti naturali mangiati in grosse quantità possono essere nocivi. Tutto può far male se assunto in eccesso.

Attenzione perché secondo la scienza le diete-detox sono pericolose e devono essere evitate

Nel migliore dei casi, le diete-detox non apportano alcun beneficio. Nel 2019 il capo dell’NHS (sistema sanitario inglese) Stephen Powis ha lanciato un avvertimento sulla pericolosità delle diete-detox. In uno studio inglese (Toovey OTR et al., 2017) si riporta il caso di una donna ricoverata in ospedale dopo aver seguito una dieta-detox. La dieta prevedeva l’assunzione di un mix di erbe (tra cui la radice di valeriana) e di molta acqua. Bere troppa acqua ha portato a iperidratazione con una diminuzione delle concentrazioni di sodio. Questo si è tradotto con continui svenimenti e crisi epilettiche. Le diete-detox sono spesso accompagnate da malnutrizione, debolezza muscolare o vertigini. Approntare una dieta senza la supervisione di un biologo nutrizionista potrebbe tradursi in problemi di salute.