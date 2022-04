Ci sono alcuni segnali, che possiamo notare, che arrivano dal nostro corpo. Ogni giorno, infatti, l’organismo comunica con noi, mostrandoci se ci sono problemi o meno. In questo caso, dovremmo sempre tenere a mente che ascoltare il nostro fisico è la cosa migliore da fare. Porre l’attenzione su diversi sintomi che riscontriamo o su anomalie cui non siamo abituati è certamente una buona idea. Soprattutto se ci teniamo a proteggere la nostra salute e vogliamo prendere qualsiasi tipo di patologia sul nascere.

Sintomi da tenere sotto controllo, ecco alcuni segnali anche comuni che potrebbero indicare la presenza di problemi da non prendere sottogamba

I sintomi che si possono riscontrare ogni giorno sono vari e diversi. E conoscerli può aiutarci a capire cosa sta accadendo e, in particolar modo, a parlarne con il nostro medico di fiducia in modo più chiaro e consapevole. Se, per esempio, dovessimo avvertire una stanchezza particolare e una debolezza muscolare, dovremmo cercare di prestare attenzione. In questo nostro precedente articolo, infatti, abbiamo spiegato che questi segnali potrebbero essere collegati ad alcune serie patologie. Ma non è tutto. C’è anche un altro sintomo, spesso legato alle emorroidi, che invece potrebbe indicare tutt’altro. E anche in questo caso, in un altro articolo, abbiamo spiegato con esattezza a quali problemi potrebbe essere collegato.

Attenzione perché se vediamo salire il numero della bilancia potrebbe non essere per quello snack di troppo ma per 3 patologie da tenere d’occhio

Oggi ci concentriamo su un altro segnale da non sottovalutare, che potrebbe essere indicatore di alcuni problemi. Stiamo parlando dell’aumento di peso. Ovviamente, se stiamo mangiando più del dovuto e, in particolar modo, in modo poco sano, sappiamo già la causa di quel numero troppo alto sulla bilancia. Ma se le nostre abitudini alimentari non dovessero essere cambiate, allora potremmo considerare questo segnale come indicatore di altri problemi. In questo caso, ci affidiamo ad Humanitas per capirne di più. L’aumento di peso, secondo gli esperti, potrebbe essere l’avvisaglia di una patologia nello specifico, ossia l’Acromegalia. Si tratta di una rarissima malattia che si collega a una produzione eccessiva dell’ormone della crescita. O ancora, si potrebbe pensare al morbo di Hashimoto. In questo caso, parliamo di una patologia autoimmune e cronica che infiamma la tiroide, portando all’ipotiroidismo.

Infine, nell’elenco possiamo ritrovare anche la sindrome di Cushing, che registra una produzione ipofisaria di ormone adrenocorticotropo in maniera eccessiva. Perciò, facciamo attenzione perché se vediamo salire il numero della nostra bilancia, dovremmo pensare in modo più ampio. Ovviamente, l’aumento di peso non potrebbe mai giustificare da solo queste patologie. Dovremmo vedere anche altri sintomi tipici di queste malattie per allarmarci. Consultare il nostro medico di fiducia per capire la situazione sarà l’unica scelta sensata, certa e sicura.