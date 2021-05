Vivere con un gatto è un’esperienza incredibile. Convivere con loro a volte non è affatto semplice, ma nonostante tutto ci regalano sempre tanto affetto e compagnia. Se viviamo con un gatto ci sarà senz’altro capitato di ritrovare per casa delle unghie. Come dobbiamo comportarci in questo caso? Attenzione perché se il nostro gatto perde le unghie potrebbe essere un pericoloso segnale d’allarme da non sottovalutare e va portato subito dal veterinario. Scopriamone insieme di più.

Sono realmente unghie?

Quelle che noi comunemente chiamiamo unghie, in realtà sono veri e propri artigli. Gli artigli servono ai nostri felini a difendersi, a cacciare e a proteggersi da possibili attacchi esterni. Ma non è tutto: i gatti usano gli artigli per orientarsi e in qualche modo “mappare” i luoghi. Il gesto di “farsi le unghie” ha un vero e proprio significato: serve a mancare visivamente il territorio. Inoltre, questo gesto lascia anche un segnale olfattivo perché il gatto possiede delle ghiandole interdigitali. Queste, nell’atto del graffiare, rilasciano delle secrezioni sugli oggetti. Spesso invece, questo gesto serve soltanto a rendere i loro artigli più affilati. Attenzione perché se il nostro gatto perde le unghie potrebbe essere un pericoloso segnale d’allarme da non sottovalutare e va portato subito dal veterinario.

Quando possiamo stare tranquilli

Gli artigli sono organi mobili e removibili. Come abbiamo già detto, a volte i nostri gatti sono soliti farsi le unghie semplicemente per affilare i propri artigli. Questi possiedono una guaina esterna che protegge l’artiglio vero e proprio. Dunque, se ci capita di ritrovare per casa qualche piccolo pezzetto di questa guaina protettiva, non dobbiamo preoccuparci.

Quando preoccuparsi è d’obbligo

Il discorso cambia, invece se ritroviamo degli artigli interi o pezzi di artiglio. Come possiamo accorgercene? In questo caso, noteremo l’assenza di un artiglio dalla zampa del gatto ed è possibile anche ritrovare delle tracce di sangue. Questo succede perché si tratta di una vera e propria ferita. Inoltre, se il micio si mostra insofferente e lecca in maniera insistente la zampina a cui manca un artiglio è senz’altro un campanello d’allarme. In ogni caso, se si tratta di un episodio isolato causato da un piccolo incidente, possiamo stare tranquilli. Se invece l’episodio si ripete, dobbiamo recarci subito da un veterinario perché potrebbe trattarsi di qualcosa di più grave come infezioni o addirittura carcinomi.

Consigli

Il veterinario ci dirà come curare il nostro gatto al meglio. Noi, nel nostro piccolo, possiamo aiutarlo dandogli un’alimentazione sana ed equilibrata fatta di cibi naturali e pensati per lui. Questo permetterà senz’altro di rendere più forte il nostro gatto e i suoi artigli.

