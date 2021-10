Per moltissimi italiani, i cani sono compagni fedeli, veri e propri membri della famiglia. Un cane ci ama con fedeltà assoluta e noi, per ricambiare, dobbiamo agire con la massima responsabilità. Essere dei bravi padroni significa anche questo. Occorre tenere gli occhi ben aperti. Un comportamento consueto come leccarsi una zampa, infatti, se portato all’eccesso potrebbe essere la spia di un qualche disturbo.

Attenzione perché se il nostro cane si lecca troppo una zampa potrebbe soffrire di questi disturbi anche gravi

Normalmente, i cani si leccano per mantenere la loro igiene personale. Tuttavia, potremmo accorgerci che il nostro cane si lecca con troppa frequenza, o ossessivamente, arrivando, in alcuni casi, a procurarsi delle ferite. È il momento di andare dal veterinario per scoprire di cosa si tratta.

Controllare le zampe

Sarà il medico, infatti, a stabilire se il fenomeno è la conseguenza di un problema di salute. Banalmente, il cane potrebbe avere una piccola ferita di cui non ci siamo accorti. Dopo ogni passeggiata, ricordiamoci sempre di controllare che tra le zampe non siano rimaste delle schegge, o che un’unghia non si sia spezzata.

Cause organiche

Anche un’allergia o un’intolleranza alimentare potrebbero causare un problema alle zampe. Il nostro cane si leccherebbe, in questo caso, per alleviare il prurito provocatogli da polline, acari o dall’assunzione di un alimento sbagliato. Un altro fattore di cui tenere conto è l’azione nociva di parassiti come pulci e zecche, con cui il cane potrebbe essere entrato in contatto durante le sue passeggiate nella natura.

Cause comportamentali

Se il veterinario ha escluso ogni possibile causa organica, però, il nostro amico a quattro zampe potrebbe soffrire di ansia, stress o avere problemi comportamentali. In questo caso, è consigliabile rivolgersi a un veterinario specializzato in comportamento animale. Tuttavia, c’è molto che possiamo fare, come padroni, per aiutare il nostro cane a smettere di leccarsi in modo eccessivo.

Come aiutare il nostro cane

Tra le responsabilità di un padrone, una delle principali consiste nel rispettare la natura del proprio animale. Ad esempio, un cane molto attivo, come il levriero, necessiterà di correre regolarmente. L’intelligentissimo Border Collie, invece, non potrà essere lasciato da solo a non fare nulla, anche se abbiamo una casa con giardino: giochiamo spesso con lui, stimolandolo. Il gesto rassicurante del leccare potrebbe essere un modo, per il cane, di trovare conforto quando lo stile di vita che conduce non è corretto.

Problemi comportamentali più complessi

Esistono tuttavia alcuni problemi psicologici a cui è molto difficile fare fronte da soli: sindrome da iperattività o da ipersensibilità, disturbi dell’attaccamento e molti altri. Attenzione perché se il nostro cane si lecca troppo una zampa potrebbe soffrire di questi disturbi anche gravi. Ciò vale soprattutto per i cani che hanno vissuto esperienze difficili da cuccioli. In questo caso, oltre alla pazienza e all’amore necessari per accompagnare il cane nel processo di guarigione sarà necessario l’intervento di un comportamentalista.