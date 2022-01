Non siamo soltanto noi umani a poter soffrire di un eccesso di gas intestinali. Anche i nostri amici animali possono incorrere in questo problema, con la differenza che spesso le puzzette dei quattro zampe sono ancora più micidiali di quelle umane. Chi ha avuto la sfortuna di trovarsi nel raggio d’azione di Fido proprio quando gli è capitato di emettere una scoreggia lo sa: occorre subito trovare un rimedio. Ma spesso le puzzette dei cani sono il risultato di un problema che possiamo risolvere con un semplice accorgimento. Vediamo quale.

Sono diverse le cause delle scoregge puzzolenti nei cani. Per prima cosa va esclusa una possibile causa patologica, come una malattia dello stomaco o dell’intestino. Anche le allergie alimentari possono esserne la causa. Attenzione anche alla qualità della dieta: i cani giovani hanno bisogno di un cibo diverso da quelli anziani e così i cani di alcune razze. Ma se abbiamo escluso tutti questi fattori e Fido continua a sganciare puzzette che svuotano subito una stanza, la soluzione potrebbe essere un’altra. Attenzione perché se il nostro cane emette delle bombe di gas maleodoranti la causa potrebbe essere che mangia troppo in fretta.

I cani mangiano molto in fretta ingurgitando aria

La maggior parte dei cani tende ad avventarsi sul cibo in maniera famelica e a mangiare il più velocemente possibile. Questo comportamento, però, li porta ad ingurgitare anche grandi quantità di aria, che poi da qualche parte deve uscire. È qui che spesso si nasconde la causa delle puzzette nauseabonde emesse dai nostri amici pelosi. Ma qual è la soluzione?

Attenzione perché se il nostro cane emette delle puzzette terribilmente nauseabonde questo accorgimento potrebbe essere un rimedio

Ci sono in commercio alcune ciotole fatte apposta per impedire al cane di mangiare troppo velocemente. Sono ciotole basse e larghe, che presentano alcuni ostacoli nel centro, come delle piccole pareti rialzate. In questo modo il cane non può abbuffarsi alla velocità della luce ma è costretto a rallentare per recuperare tutte le crocchette dalla ciotola. Con uno strumento del genere, il nostro amico a quattro zampe imparerebbe subito a non avventarsi sul cibo, ne guadagnerebbe in salute. E certamente migliorerebbe anche la qualità dell’aria di casa.

Un’alternativa

Se non vogliamo investire in una ciotola apposita, o temiamo che non sia adatta per il nostro amico, proviamo un’altra tecnica. Invece di dargli la sua porzione tutta insieme, diamogli il suo pasto a piccole dosi. Mettiamo nella ciotola qualche crocchetta, poi aspettiamo circa 30 secondi prima di dargli altre crocchette e così via. Il meteorismo del nostro amico dovrebbe migliorare.

