Il cane è il migliore amico dell’uomo, e non a caso. La sua vivacità e le continue attenzioni che ci rivolge sono segno della sua stima nei nostri confronti. Tutto ciò che possiamo e dobbiamo fare è ricambiarlo accudendolo e prestandogli le dovute cure.

Se abbiamo in casa un cane, soprattutto se a pelo lungo, ci capiterà quasi certamente di vedere sul pavimento dei ciuffi. Solitamente è un evento normale che non dovrebbe destare preoccupazione. In alcuni casi, però, potrebbe essere sintomo di un problema più grave e frequente negli animali domestici. Facciamo perciò attenzione perché se il cane perde il pelo potrebbe nascondere una malattia comune.

Prevenire è meglio che curare

Se un famoso detto sostiene la rilevanza della prevenzione, un motivo ci sarà. Come per noi è importante sostenere visite regolari per verificare in tempo l’insorgere di malattie e disturbi psico-fisici, lo è anche per il nostro cane. Per questo si consigliano almeno un paio di controlli annuali dal veterinario di fiducia, soprattutto se l’animale è anziano. È bene inoltre eseguire periodicamente un check up in laboratorio per valutare il suo stato generale di salute.

Attenzione perché se il cane perde il pelo potrebbe nascondere una malattia comune

Monitorare regolarmente le condizioni del nostro animale è dunque buona norma, perché a volte anche ciò che ci sembra normale alla fine potrebbe non esserlo. Per esempio, la perdita di pelo potrebbe essere sintomo dell’ipotiroidismo.

Parliamo di una patologia ormonale della tiroide, un organo sotto il collo dell’animale vicino alla trachea. Essa consiste nella difficoltà a produrre ormoni tiroidei, indispensabili per il ricambio del pelo. Il risultato saranno chiazze di pelle glabra sul corpo dell’animale. I più esposti all’ipotiroidismo sono i cani adulti e anziani e alcune razze come Dobermann, Golden Retriever, Labrador e Bassotto.

Oltre che con la perdita del pelo questa malattia si manifesta anche con altri sintomi, su tutti letargia, aumento di peso e dermatiti. Per fortuna l’ipotiroidismo agisce di solito lentamente e si può individuare tramite appositi esami del sangue.

