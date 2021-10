Il cane, come ben sappiamo, è fra gli animali domestici più affettuosi, dolci e fedeli. Chi ne ha uno, sa quanto sia fondamentale ed indispensabile stringere con lui un buon rapporto fin dall’inizio.

Questo, infatti, ci permette non solo di vivere in simbiosi con il cane, ma anche di riuscire ad intercettare eventuali stati di malessere e bisogno.

Il nostro amico a quattro zampe, infatti, a volte potrebbe avere atteggiamenti che all’apparenza possono sembrare curiosi e divertenti. Tuttavia, non è sempre così e bisogna sapere quando è il caso di preoccuparsi e quando no.

Infatti, bisogna prestare molta attenzione perché se il cane inizia a leccare l’aria potrebbe non essere un buon segno

Uno dei comportamenti più diffusi del nostro fido è quello di leccare l’aria. I motivi che stanno dietro questo atteggiamento possono avere diverse cause, a volte anche abbastanza preoccupanti.

Ad esempio, i cani potrebbero iniziare a leccare l’aria quando hanno fame o sete. Nel primo caso, potrebbe esserci sia uno stato di eccitazione, in previsione del pasto, sia l’attivazione degli enzimi digestivi.

In caso di sete, invece, leccare l’aria può essere un modo per inumidire le fauci diventate troppo secche.

In altri casi, può essere un’esternazione di piacere, soprattutto quando viene accarezzato in zone che lui non può raggiungere.

Inoltre, il nostro cane potrebbe leccare l’aria anche quando è alla ricerca di attenzioni, oppure per alleviare stati di ansia e stress.

Tuttavia, fra le cause di questo comportamento, potrebbero rientrare anche problemi di entità più grave.

Soprattutto se ripetuto in maniera eccessiva o persistente, potrebbe essere associato a:

crisi convulsive;

presenza di un corpo estraneo rimasto intrappolato nella bocca;

una patologia dentale, come ascessi, malattie gengivali e così via;

traumi, dovuti a tagli, punture e ferite a carico del naso, del muso o della bocca;

dolori nel tratto gastrointestinale, magari dovuti ad ulcere;

pancreatite o esofagite.

Quindi, facciamo molta attenzione perché se il cane inizia a leccare l’aria potrebbe non essere un buon segno. In questo caso, bisogna agire in fretta e non prendere sottogamba questo comportamento insolito del nostro cane.

Cosa fare se il cane lecca l’aria

Se questo atteggiamento diventa compulsivo, il modo migliore per escludere qualsiasi disturbo o patologia è farlo visitare da un veterinario.

Per prevenire il leccamento, inoltre, si potrebbe agire cercando di limitare tutte le situazioni di ansia e stress, o cambiando la dieta.

Inoltre, è opportuno spazzolare quotidianamente i denti del nostro cane e garantirgli un esercizio fisico costante.

