Chi vive con un gatto è abituato ad avere a che fare con le sue stranezze. Infatti, sono animali spesso imprevedibili e qualche loro atteggiamento può risultare a noi incomprensibile. Questo succede perché i gatti sono soliti esplorare il Mondo usando mezzi diversi da noi umani. Avremo senz’altro notato che il gatto ogni tanto lecca il vetro delle nostre finestre. Ma perché lo fa? Oggi vogliamo spiegarne le ragioni e dire che si tratta di un comportamento dalle conseguenze pericolose. Infatti, dobbiamo fare attenzione perché se i nostri gatti leccano i vetri possono correre un grave pericolo che dobbiamo assolutamente conoscere.

I gatti e il senso del gusto

Il senso del gusto nei nostri gatti è molto sviluppato ed insieme all’olfatto è quello che usano di più per esplorare il mondo. Come sappiamo, i gatti passano molte ore a leccarsi per le classiche operazioni di pulizia quotidiana. È anche un gesto materno che le mamme gatte riservano ai propri cuccioli per pulirli, coccolarli ed abbassare la loro temperatura corporea. Questo però non è tutto: se un gatto si lecca molto può essere stressato e questo atteggiamento è la sua valvola di sfogo. In questo caso, è importante individuare la causa del malessere del gatto e cercare di farlo stare meglio. Purtroppo, lo stress può essere pericoloso per la salute psicofisica del nostro felino. Diverso è invece se il gatto lecca i vetri. Infatti, dobbiamo fare attenzione perché se i nostri gatti leccano i vetri possono correre un grave pericolo che dobbiamo assolutamente conoscere.

Perché lo fa?

La finestra è affascinante per un gatto, specialmente se questo è domestico. Essa gli permette di vedere ciò che si trova fuori e al quale spesso non può accedere. Se vediamo che il nostro gatto lecca il vetro è perché cerca di dissetarsi. Anche se può sembrare assurdo, i gatti tendono a leccare i vetri soprattutto in inverno quando questi si appannano. Infatti, quel sottile strato di acqua ed umidità permette al gatto di dissetarsi e rinfrescarsi. Per evitare il problema, controlliamo sempre che il gatto abbia tutto ciò che gli serve per mantenersi idratato. Se questo succede in estate, invece, quando le temperature sono alte è perché il vetro è fresco e permette loro di rinfrescarsi trovando sollievo. Il problema è che quest’azione può essere pericolosa per la sua salute.

È pericoloso

Quest’azione si rivela molto pericolosa per la sua salute perché passando la lingua sul vetro rischia di ingerire anche polvere e i residui dei detersivi che utilizziamo. Questi sono nocivi per la sua salute e possono avvelenarlo creando problemi all’esofago e al tratto gastro-intestinale. Se il gatto dovesse sentirsi male prestiamo attenzione ad eventuali sintomi e non esitiamo a contattare subito il veterinario di fiducia. I sintomi più frequenti sono vomito, diarrea, spossatezza e difficoltà a respirare.

