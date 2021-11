Il cane, si dice, è il miglior amico dell’uomo e chi ne possiede uno lo sa bene. È un compagno di vita, che rallegra la casa ed è in grado di consolarci nei momenti più difficili.

Anche se a volte ci fa arrabbiare, non importa: lo perdoniamo, perché sappiamo che lui sarà sempre al nostro fianco. Il legame che si instaura tra un padrone e il proprio cane, insomma, può essere davvero molto profondo ed è difficile da spiegare. Tuttavia, lo si percepisce nei gesti e nelle attenzioni che le due parti si scambiano reciprocamente.

Cani e benefici per la salute

Alcuni studi, tra l’altro, hanno dimostrato che le coccole a Fido nascondono svariati benefici per la nostra salute e il nostro umore.

Abbracciare il cane ci aiuterebbe ad abbassare la pressione sanguigna, rallenterebbe il battito e favorirebbe la produzione di endorfine, un po’ come accade facendo la maglia.

Non a caso, sulla scia di queste ricerche, si sono sviluppate addirittura delle applicazioni in campo medico, tra cui spicca la pet therapy.

Tuttavia, dovremmo fare attenzione, perché questo gesto che fa bene al cuore potrebbe essere motivo di stress per il nostro cane.

Vietati gli abbracci?

Sembra incredibile, ma l’abbraccio, che nel nostro linguaggio del corpo è una palese dimostrazione d’affetto, potrebbe infastidire l’amico a 4 zampe.

Se dunque vogliamo evitare di innervosirlo, dovremmo imparare ad interpretare alcune sue modalità di espressione apparentemente innocue.

Attenzione ai segnali

Ad esempio, capita frequentemente che, mentre coccoliamo il cane, questo cominci a leccarci insistentemente la faccia.

Noi siamo chiaramente indotti a pensare che questo comportamento equivalga a baci affettuosi, ma potrebbe trattarsi, in realtà, anche di una tecnica per allontanarci.

Il nostro cucciolo sa bene che non resteremo a lungo a ricevere questo tipo di attenzione e sfrutta questa elegante strategia per distanziarci.

Attenzione perché questo gesto che fa bene al cuore potrebbe essere motivo di stress per il nostro cane

A questo punto, si apre una nuova parentesi, che molti ignorano: ci siamo mai chiesti come dovremmo accarezzare il nostro cane?

Via libera alle coccole sul dorso, meglio evitare gli arti

Se viviamo con lui da tempo, abbiamo sicuramente intuito che il suo entusiasmo cambia a seconda della zona in cui gli facciamo i grattini.

Ventre, groppa e tronco sono da preferire, mentre coda e arti risultano zone più fragili. Ultimo, ma non per importanza, il muso. Certo, noi siamo i padroni e, a patto di essere affettuosi e delicati, abbiamo il permesso di accarezzarlo.

Gli estranei, invece, dovrebbero evitare. Del resto, come ci sentiremmo noi se uno sconosciuto ci mettesse le mani in faccia?

In conclusione, quindi, non vogliamo dire che dovremmo evitare in assoluto di abbracciare il cane, anzi. Se davvero gli vogliamo bene, però, è utile e giusto sapere come rispettare le sue esigenze.

