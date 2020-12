Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La prostata è un organo fondamentale della vita quotidiana maschile. Importante nella normale pratica della minzione, importantissima nella sua funzione di produrre il liquido seminale.

La ghiandola prostatica, soprattutto dopo i 50 anni, può andare incontro a delle malattie e a delle disfunzioni leggere, ma anche gravi. Prevenirle con uno stile di vita attivo e un’alimentazione sana, ci permette di allontanare il più possibile queste malattie. Che, ricordiamo, possiamo suddividere comunemente in: infezioni, ipertrofia della prostata e tumore. Attenzione perché questi sono i primi sintomi che indicano problemi alla prostata e che devono quindi metterci in guardia.

Come riconoscere la prostatite

L’infiammazione della prostata, o prostatite, provoca dei disturbi alla regolare vita sessuale, ma anche semplicemente all’atto di fare pipì. L’azione più comune che ci anticipa la sua presenza è la frequenza con la quale sentiamo di dovere andare in bagno. In questo caso medici e urologi parlano di una decina di volte al giorno. Dopo la minzione, ecco dei forti dolori, presenti anche durante l’atto stesso. Altri sintomi molto comuni della prostatite sono:

febbre e brividi lungo il corpo;

vomito e nausea;

senso di incapacità di svuotare la vescica.

In tutti questi casi è bene consultare subito il nostro medico di famiglia.

Lenta ma pericolosa

Un’altra patologia molto comune, soprattutto dopo i 50 anni è l’ipertrofia prostatica benigna. Nasce con l’età, ma anche con abitudini e stili di vita sedentari e sbagliati. Tecnicamente è l’ingrossamento lento, ma continuo della prostata che va a schiacciare l’uretra. Muovendosi con lentezza, ma senza dare segnali clamorosi, i medici consigliano a tutti gli uomini dopo i 50 anni di sottoporsi annualmente a un check up. Questo perché questa disfunzione potrebbe causare problemi ai reni.

Il tumore alla prostata

Molto comune negli uomini di età avanzata, il tumore alla prostata, o carcinoma, si evolve molto lentamente e, a differenza ad esempio della prostatite, non si manifesta soprattutto all’inizio. Attenzione perché questi sono i primi sintomi che indicano problemi alla prostata, ma che nei casi come questo, possiamo puoi venire con gli esami costanti. Il cosiddetto controllo del PSA annuale permette di anticipare l’eventuale sviluppo di questo tipo di tumore. Fondamentale per difendere il nostro organismo, l’assunzione di molta frutta e verdura. Invitiamo alla lettura in merito dell’approfondimento sottostante.

Proteggere la prostata per proteggere la nostra virilità