La Redazione, costantemente attenta agli interessi dei Lettori, quest’oggi, informa sulla nuova truffa che circola in rete. A darne notizia immediata è stato il sito del Governo, il quale, con un comunicato stampa, ha dato l’allerta. Si tratta della nuova truffa che circola sul web che sfrutta il nome di personaggi illustri, inducendo ad investimenti fasulli. Attenzione perché questi sfortunati titolari di conto corrente e tanti risparmiatori rischiano grosso se cedono a questa tentazione. Questa volta, i malfattori, utilizzando nomi di personaggi importanti, inducono gli utenti a fornire dati sensibili, determinando ingenti danni alle loro tasche. In particolare, nel caso di specie, si è utilizzato il nome del Presidente Mario Draghi. Ecco di seguito quanto è accaduto.

In rete ha cominciato a girare un finto articolo dal titolo “Cos’è successo? Mario Draghi in realtà trasformando gli italiani in milionari con l’ultimo investimento”. In questo finto articolo si inducono gli utenti ad acquistare moneta elettronica, prospettando notevoli guadagni, sfruttando il nome e l’immagine del Presidente.

La Polizia Postale sulle sue pagine web ha invitato a non cadere nella nuova trappola. Gli hackers, sfruttando nome e immagini di personaggi illustri, inducono a fare investimenti importanti, a fronte di ingenti guadagni. In particolare, sono pagine false che sponsorizzano siti di trading online. Prospettano guadagni milionari, utilizzano immagini di investitori internazionali o personaggi famosi che avrebbero guadagnato, nel modo da loro prospettato, tantissimi soldi.

Gli utenti, quindi, tratti in inganno dall’autorevolezza dell’immagine del personaggio, anch’esso ignaro, si sentono anche rassicurati. Ma in tal modo, si finisce per trovarsi il conto a zero.

Come fare per non cadere nell’inganno?

Se si ha intenzione di investire mediante attività di trading online, è necessario rivolgersi a intermediari autorizzati sui portali della CONSOB o Banca d’Italia. Inoltre, sul sito dell’ESMA, consultare la sezione “warning and publications for investors”. Ciò al fine di verificare se altre autorità come la CONSOB abbiano avvisato gli utenti in merito al trader in questione. Diffidare di chi offre rendimenti fuori mercato, rivolgersi sempre a broker o piattaforme di comprovata affidabilità e conosciute. Nel caso, poi, dovessero addirittura chiedere soldi per sbloccare rimborsi di quanto già investito, fare molta attenzione. Infatti, in questo caso, come ha specificato la Polizia Statale, si tratta di una vera e propria estorsione.

