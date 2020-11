Alle volte viene da pensare che la cucina sia veramente lo specchio della vita. Gli alimenti sulla carta più piacevoli e gustosi, molte volte sono anche quelli meno salutari. Viceversa, quelli che ci fanno bene sono anche poco saporiti. Un po’ come le azioni e le emozioni della nostra vita. Senza contare poi che quando siamo afflitti da ansia, nervosismo e tristezza, ci buttiamo sul cibo spazzatura, su dolci e zuccheri all’impazzata. In questo articolo con i nostri Esperti vedremo cosa evitare a tavola e a cosa fare attenzione perché questi alimenti sono i veri nemici del nostro cuore . Vere e proprie minacce sulla nostra circolazione sanguigna e sulla fluidità del sangue.

Tutti i piatti pronti

Sul podio degli alimenti che causano la formazione di blocchi ossidanti nelle nostre arterie, esponendoci al rischio infarto, ecco i piatti pronti. Che siano surgelati, inscatolati o liofilizzati, in ogni caso abbondano di grassi saturi. Senza contare la presenza in eccesso di sale, coloranti, conservanti ed edulcoranti. Se abbiamo a cuore il nostro cuore, è proprio il caso di dirlo, stiamo lontani da questi cibi.

Hot dog e wurstel

Ecco l’esempio lampante di un piatto col rapporto sapore-nocività al massimo livello. L’hot dog con il classico wurstel fumante saporito, intriso di senape e ketchup, è una vera bomba atomica per il nostro sistema cardiocircolatorio. Additivi, conservanti, tra cui nitrati e nitriti, grassi saturi animali la fanno da padroni, facendo sì che questo alimento così gustoso sia anche nocivo. Aggiungere le patate fritte con la maionese sarà poi come affrontare un campo minato.

Brioche e colazione da bar

In pochi lo sanno, ma bisogna fare attenzione perché questi elementi sono i veri nemici del nostro cuore: le gustose colazioni da bar. Parliamo infatti quasi sempre di brioches, crafen e cornetti di forneria industriale, che contengono i cosiddetti grassi trans. Ovvero quei grassi prodotti dalla trasformazione in grasso degli oli liquidi, come la margarina, contenuti all’interno. Fare colazione con questi prodotti non è solo appagante dal punto di vista del gusto, ma soprattutto nocivo per l’innalzamento dei livelli di colesterolo. Dunque attenzione perché questi alimenti sono i veri nemici del nostro cuore

Approfondimento

Conoscendo tutte le sue proprietà bisogna veramente mettere il prezzemolo ovunque