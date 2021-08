È risaputo che mangiare bene è fondamentale per il nostro organismo specialmente per prevenire alcune malattie. Una dieta giusta e bilanciata può essere d’aiuto ma anche sapere in che modo mangiare certi tipi di frutti.

Ad esempio, Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa abbiamo spiegato come contro il diabete questi 3 frutti devono essere mangiati interi e non in un altro modo.

Ma non bisogna controllare solo quali cibi mangiamo e in che modo. Sono di grande importanza anche le bevande che assumiamo.

Infatti, bisogna fare attenzione perché queste gustose bevande possono causare il diabete e un’altra pericolosa malattia. Stiamo parlando delle bevande gassate, zuccherate e carbonate che possono essere dannose per la nostra salute, se consumate in quantità eccessiva.

Già in una precedente ricerca era stato esaminato come le bibite zuccherate possono essere determinanti nella formazione di calcoli renali. Per fortuna in merito a questo tema è stato riscontrato come birra, succo d’arancia e vino potessero invece ridurre l’insorgenza di calcolosi.

Al netto di questo però, se non si sta attenti al loro consumo è possibile che si creino le condizioni per lo sviluppo del diabete ma anche dell’obesità.

Entrambe queste patologie possono inoltre aumentare il rischio di calcolosi. Per questa ragione è sconsigliato permettere ai bambini, specialmente tra i 2 e i 5 anni di consumare bevande zuccherate.

A dimostrarlo è stato uno studio pubblicato sulla rivista Pediatrics. L’indagine ha visto coinvolti circa 9.600 bambini nello Stato della Virginia considerando l’etnia, le condizioni socio-economiche della famiglia e il tempo trascorso davanti la tv.

Inoltre è stato fondamentale l’indice di massa corporea delle madri (BMI) all’interno dell’analisi.

Perché queste bevande possono far aumentare di peso e cosa fare

Da questo studio si è visto che i valori più alti di indice di massa corporea riguardavano i bambini che ingerivano in modo regolare bibite zuccherate.

Questo perché, essendo prodotti con calorie cosiddette “vuote”, non possono indurre alcuna sazietà. Quindi, senza un bilanciamento del consumo di energia in eccesso derivante da questi zuccheri con l’attività fisica, il rischio è molto semplice: l’energia si trasforma in grassi determinando l’aumento del peso.

Da qui il migliore consiglio, soprattutto per i più piccoli, consumare succhi di frutta e spremute fatte in casa ma senza zuccheri aggiunti.