Convivere con un cane significa, tra le altre cose, conoscerne le fragilità, conoscerne lo stato di salute e le possibili malattie cui potrebbe incorrere. In precedenti articoli ci siamo occupati della salute dei cani. La razza del cane è determinante nello sviluppare malattie, come per esempio devastanti malattie cardiache. Questo potrebbe essere dovuto all’aumento di incroci tra consaguinei per ottenere cani con caratteristiche decise a priori. In un nuovo studio, i ricercatori si sono concentrati su una malattia dell’orecchio del cane, evidenziando i cani più vulnerabili. Dunque, attenzione perché questa razza canina dal muso inconfondibile è più soggetta al doloroso sanguinamento all’orecchio.

Il naso da maiale

Pete era il nome del Bull Terrier di Theodore Roosevelt, Presidente degli Stati Uniti d’America tra il 1901 e il 1909. Secondo quanto riportato dalle cronache dell’epoca, Pete era un cane particolarmente irruento e in più di un’occasione aveva tentato di mordere gli eminenti ospiti del Presidente. In un’occasione Pete riuscì nel suo intento: nelle cronache dell’epoca è rimasto nella leggenda il morso di Pete all’ambasciatore francese.

I Bull Terrier, come intuibile dal nome, derivano da una serie di incroci tra Bull Dog e il Terrier. In generale, sono dei cani con una forte personalità, testardi e coraggiosi. Per questo loro temperamento sono cani che necessitano di proprietari esperti, senza i quali potrebbero risultare aggressivi. Hanno un muso riconoscibilissimo (si potrebbe dire “un naso da maiale”) e in genere non soffrono di particolari patologie.

In una ricerca appena pubblicata sulla rinomata rivista scientifica Nature Communication (O’Neill D et al 2021), i ricercatori hanno ricercato quali razze canine siano più soggette a quella patologia nota come ematoma auricolare.

Si tratta di una condizione che si presenta generalmente come un padiglione auricolare gonfio. L’ematoma auricolare può causare disagio al cane a causa del dolore e dall’infiammazione del padiglione auricolare. Sebbene sia una patologia comune e conosciuta nella pratica veterinaria, le cause non sono ancora del tutto chiare. In questo studio i ricercatori hanno studiato, in maniera retrospettiva, i dati di circa novecentomila cani.

Hanno scoperto che le razze con le orecchie a forma di V sono più soggette, rispetto alle razze con orecchie cadenti, a ematoma auricolare. In particolare, le razze più colpite sarebbero il Bull Terrier, il San Bernardo e il Bulldog francese; le meno colpite sarebbero Greyhound, Chihuahua, Miniature Dachshund and Pomeranian.

Conoscendo le possibili patologie del nostro cane, potremmo monitorarne la salute in maniera più efficace e tempestiva.