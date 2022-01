Quelli che corrono non sono certo tempi facili e se qualcuno cerca di fronteggiare il momento con sacrificio e onestà altri, invece, decisamente no. Spesso infatti sentiamo parlare di persone che inconsapevolmente finiscono vittime di truffe a fronte di quelle che potrebbero sembrare facili occasioni di guadagno. Qualche anno fa erano diffuse le visite in casa di sedicenti venditori che spacciandosi come operatori dei contatori, agenti assicurativi o altro entravano in casa di persone anziane per derubarle. Oggi la criminalità si è evoluta e per rimanere al passo coi tempi ha cominciato ad agire per via telematica.

Attenzione a messaggi e chiamate

Recentemente, ad esempio, sono arrivati moltissimi messaggi di truffatori che fingendosi banche e istituti di credito richiedevano dati sensibili. Il tutto accade mediante un messaggio che avvertirebbe che a seguito della sospensione dell’utenza in banca, è necessario fornire le credenziali di accesso per riattivarla. Naturalmente si tratta di un tentativo di truffa ed è necessario fare attenzione a quello che facciamo per non perdere i risparmi di una vita con questi messaggi.

In questi casi la truffa è fiutabile già da come il messaggio viene posto. Il tono è generalmente allarmista ed aggressivo e, spesso, questi messaggi sono permeati di errori ortografici.

Gli errori servono a far capire che le persone che cadono nella truffa potrebbero essere disattente o poco istruite e per questo più facilmente raggirabili. I toni di urgenza, invece, fanno leva sulla paura delle persone messe di fronte alla perdita dei propri risparmi.

Attenzione perché potremmo perdere un sacco di soldi semplicemente rispondendo a questa chiamata truffa

Tuttavia è necessario prestare attenzione non solo ai messaggi perché recentemente anche le telefonate potrebbero nascondere una truffa. È il caso di un nuovo raggiro che spende il nome del noto colosso Amazon. La chiamata parte con la voce registrata di un operatore che dice che Amazon vorrebbe fornire la possibilità di investire 250 euro in azioni per ricevere ulteriori 250 euro in crediti Amazon. Attenzione perché potremmo perdere un sacco di soldi semplicemente rispondendo a questa chiamata truffa che potrebbe convincerci a rivelare le nostre credenziali.

La chiamata infatti prosegue con la richiesta delle credenziali Amazon da cui è possibile risalire anche ai dati della carta. Di conseguenza di fronte a telefonate di questo genere dovremmo sempre dubitare e verificare la natura di chi chiama. In tal senso sarebbe opportuno segnalare telefonate e messaggi sospetti alle forze dell’ordine.