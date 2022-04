Prendersi cura del nostro corpo vuol dire evitare tutte quelle situazioni che potrebbero fare del male all’organismo e alla mente. Non esiste una ricetta magica per rimanere sempre in buona salute. Ma sarebbe necessario seguire una serie di accorgimenti, che potrebbero aiutarci a vivere meglio, con forza e il più a lungo possibile. Ad esempio, alcuni alimenti sarebbero in grado di contribuire al nostro benessere. Infatti, i nutrienti in essi contenuti potrebbero essere indispensabili per il nostro organismo.

Non solo vitamine, proteine e fibre, ma anche i minerali sono molto importanti. Parliamo di sostanze inorganiche, contenute principalmente negli alimenti e nell’acqua.

L’importanza di questo minerale

Gli esperti raccomandano sempre di portare in tavola cibi sani e salutari. Non solo per evitare di accumulare peso, ma anche per scongiurare alcune malattie come il diabete, i problemi al cuore, ecc. Nelle righe precedenti abbiamo accennato di come i minerali, contenuti nei cibi, siano fondamentali per la nostra salute. Oggi parliamo in particolare dello zinco, un microelemento presente nell’organismo in piccole quantità. Un minerale fondamentale per alcuni processi metabolici. Lo zinco sarebbe necessario per il buon funzionamento di alcuni ormoni, come quelli della tiroide, l’insulina, gli ormoni della crescita e quelli sessuali. Inoltre, questo minerale aiuterebbe a rigenerare i tessuti.

Attenzione perché perdita di capelli, irritabilità e alterazione di gusto ed olfatto potrebbero dipendere della mancanza di questo importante minerale

Quando il nostro corpo avverte la mancanza di vitamine e minerali, ci manda dei segnali specifici. Ad esempio, se avvertiamo un formicolio alle mani, potremmo essere di fronte alla mancanza di questa vitamina specifica. Nel caso della carenza di zinco potremmo avvertire: diminuzione del gusto e dell’olfatto, diarrea, sonnolenza, caduta dei capelli e riduzione del colesterolo HDL, definito buono. Inoltre, il sistema immunitario potrebbe essere compromesso e il processo di cicatrizzazione delle ferite rallentare notevolmente.

Possiamo assumere lo zinco attraverso alcuni alimenti. Sarebbe indicato mangiare la carne, le uova, il pesce, i cereali, le ostriche, e così via. La dose giornaliera raccomandata è di 15 mg (valori di riferimento europei). Nelle donne che allattano, questa dose aumenterebbe a 19 mg al giorno. Quindi, facciamo attenzione perché perdita di capelli, irritabilità e problemi all’olfatto e al gusto, potrebbero indicarci una mancanza di zinco all’interno del corpo. Naturalmente il nostro consiglio è sempre quello di rivolgersi al mendico di fiducia per qualsiasi chiarimento o informazione.

Lettura consigliata

Strana debolezza e improvvisi mal di testa potrebbero dipendere dall’eccesso di questa vitamina indispensabile