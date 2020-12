Attenzione perché per cani e gatti questi alimenti sono degli autentici veleni

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Vicini alle feste natalizie vogliamo far partecipi anche i nostri simpatici coinquilini con qualcosa di speciale. Ecco allora che pensiamo di fargli assaggiare ciò che in fondo anche a noi piace durante le feste. Buona o pessima idea? Attenzione allora perché per cani e gatti questi alimenti sono degli autentici veleni.

Arrivano le feste

La casa comincia a riempirsi di addobbi e dolci natalizi. Ce n’è per tutti. Panettone e pandoro, cioccolato, panforte, struffoli ecc. Poiché in casa si è sempre soliti “gettare” un bocconcino amichevole al nostro simpatico amico, è meglio chiedersi se questo possa creare del danno alla sua salute.

Un alimento per loro pericoloso

Ciò che per noi rappresenta qualcosa di squisito a cui non bisogna rinunciare, per il cane e il gatto potrebbe rivelarsi un autentico veleno. La cioccolata sicuramente è uno di questi. Il nostro corpo è abituato a metabolizzare e digerire il cacao, che è arrivato dalle nostre parti in tempi relativamente recenti.

Ma cani e gatti proprio non hanno quegli elementi costitutivi nell’organismo per poterlo fare adeguatamente. Il cioccolato non potendo essere assorbito si trasforma in un elemento che produce danni all’organismo. È un po’ come se noi mangiassimo oltre alla barretta di cioccolato anche la carta stagnola che l’avvolge.

La causa di tutto ciò

Ciò che potrebbe rivelarsi come molto tossico per l’animale, è un alcaloide contenuto nella cioccolata e che si chiama teobromina. Ne è presente in buone quantità, che il nostro corpo riesce a gestire bene, ma non lo stesso per cani e gatti. Bastano 25 grammi di cioccolato fondente per uccidere un gatto o un cane.

Ci sono poi delle razze come il brachetto o beagle, che non hanno proprio nessuna possibilità di metabolizzare questo prodotto, che diventa letale in questo caso. Infatti, l’azione della teobromina è di stimolare il sistema nervoso e il cuore.

Altri alimenti pericolosi. Attenzione perché per cani e gatti questi alimenti sono degli autentici veleni

Bisogna fare attenzione anche ad aglio, cipolla, porro e scalogno che contengono un elemento che nel processo digestivo dell’animale si trasforma dopo vari passaggi e provoca la rottura dei globuli rossi.

Differenza fra cani e gatti

Il gatto in genere mangia solo quello che ritiene buono per lui. Annusa bene un cibo che gli viene dato o che trova, prima di metterlo in bocca. Anche se è digiuno da un paio di giorni, se il suo olfatto non gli dona una risposta positiva, lui non mangia quel cibo.

Il cane al contrario è un onnivoro e mangia di tutto, anche le cose avariate. Per questo motivo quelli che sono più soggetti all’intossicazione sono i cani.

Come si manifesta un’intossicazione

I sintomi per chi ha assunto cioccolato sono il vomito e la diarrea dopo circa 6 ore dall’assunzione. Ma può anche esprimersi a livello neurologico con convulsioni e spasmi.

Per chi ha mangiato aglio o cipolla, si può notare un impallidirsi delle mucose e una difficoltà a respirare. In ogni caso il veterinario è d’obbligo.