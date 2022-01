Quanti vivono in aperta campagna o anche solo fuori dai centri abitati sanno bene che l’arrivo ed il passaggio dei cinghiali può costituire un grosso problema. Il sovrappopolamento di queste specie spiega talvolta l’invasione di quelli che consideriamo i nostri spazi. Creando così pericoli per loro stessi, oltre che per le nostre proprietà e talvolta per noi stessi. Sono purtroppo molti i casi di cinghiali che attraversano strade anche a rapido scorrimento. In alcuni casi si può arrivare a distruggere parte della macchina.

La considerevole stazza di questi animali, infatti, li rende dei veri e propri macigni e talvolta evitarli è impossibile. Peraltro, gli incidenti potrebbero derivare dalla sbandata conseguente al tentativo di schivarli. Come detto, poi, durante i loro spostamenti notturni possono divellere recinzioni ed arrecare danni alle nostre proprietà. A nessuno piacerebbe avere a che fare con loro, trovandosi davanti un esemplare madre che si sente minacciata dalla nostra presenza e vuole proteggere i cuccioli. L’allerta in queste situazioni è massima. Attenzione perché per allontanare i cinghiali dal nostro giardino potremmo utilizzare questi semplici sistemi.

Suoni, barriere ed odori

Per fortuna esistono alcuni metodi semplici che possono svolgere un effetto dissuasivo. Questi si suddividono fondamentalmente tra limitazioni olfattive, fisiche e acustiche. Alcuni rimedi casalinghi prevedono l’utilizzo di odori particolarmente invisi per disincentivare i cinghiali ad avvicinarsi. Tra questi i più utilizzati sarebbero stracci impregnati di colonia e naftalina, ma anche prodotti a base di grasso di pecora. Quest’ultimo aroma diluito in diverse forme è presente in commercio ed andrebbe spruzzato in vari punti esterni al perimetro da tutelare. Il rischio però è quello che l’effetto si perda dopo pochi giorni. Inoltre le condizioni meteo potrebbero smorzare questo effetto. La pioggia o il forte evento contrario ne diminuirebbero infatti la portata.

Per quanto concerne le barriere acustiche, è possibile immaginare di lasciare una radio accesa nel corso della notte. Oppure ancora si potrebbero programmare delle sveglie a determinati orari per spaventare eventuali ospiti indesiderati. Certo, se si è disposti a spendere esistono in commercio dei dissuasori ad ultrasuoni che sono in grado di emettere frequenze che non possono essere sentite dalle nostre orecchie, ma che sarebbero fastidiose per i cinghiali. Inoltre il cambio del suono, variando di volta in volta, potrebbe evitare che l’animale si abitui ad un suono specifico.

Infine, quando si parla di barriere fisiche ci si riferisce all’ispessimento di recinzioni e reti nella parte inferiore della struttura. Secondo gli esperti, una recinzione perfetta dovrebbe essere in ferro, alta e ben piantata a terra. L’ancoraggio è essenziale, vista la capacità del cinghiale di divellere ed alzare le strutture con le zanne. In edilizia si utilizza molto la rete d’armatura, ma questa sarebbe costosa ed esteticamente poco piacevole. Le reti metalliche sono sicuramente più economiche e gradevoli, anche se rischiano di essere meno funzionali.

Probabilmente i produttori e i coltivatori potrebbero essersi tutelati anche con la stipula di qualche formula assicurativa. Ma vedere scorrazzare per la proprietà cinghiali pronti a rovinare il giardino è un fatto spiacevole e potenzialmente pericoloso cui tutti dovremmo porre attenzione.