Tra i disturbi più comuni che possono colpire tutti, di tanto in tanto, c’è la secchezza degli occhi e della bocca. Si tratta di inconvenienti fastidiosi, che possono portare come conseguenza altri disturbi, come pruriti o abrasioni. Generalmente la causa della secchezza oculare o della bocca è facilmente individuabile e risolvibile. Per esempio, potremmo avere in casa un’aria troppo secca. Questo si verifica soprattutto d’inverno quando il riscaldamento domestico fa abbassare l’umidità dell’aria. Anche il fumo può avere tra le molte nefaste conseguenze la secchezza della bocca. Per risolvere questo problema possiamo ricorrere a rimedi come umidificatori o lacrime artificiali.

Ma in alcuni casi, la secchezza di occhi e fauci può avere un’origine ben più seria. Esiste infatti una malattia che ha come sintomo più riconoscibile proprio questo. Vediamo di che cosa si tratta.

Attenzione perché occhi e bocca sempre secchi potrebbero essere sintomi di questa malattia che colpisce soprattutto le donne di mezza età

Ma di quale malattia stiamo parlando? Si tratta della sindrome di Sjögren, una malattia autoimmune poco conosciuta, ma in realtà non particolarmente rara. Chi è affetto da sindrome di Sjögren soffre di una disfunzione delle ghiandole lacrimali e salivari, che porta alla secchezza. Questa malattia ha una caratteristica particolare: è molto più frequente nelle donne che negli uomini. Colpisce infatti le donne fino a 20 volte più spesso rispetto agli uomini. A essere particolarmente colpite sono soprattutto le donne di mezza età. Quindi attenzione perché occhi e bocca sempre secchi potrebbero essere sintomi di questa malattia che colpisce soprattutto le donne di mezza età.

Può essere associata a disturbi articolari o vascolari

Occhi e bocca secca sono i sintomi più caratteristici della sindrome di Sjögren, ma in realtà non sono i soli. Questa malattia è infatti spesso associata ad altri disturbi. In particolare, chi soffre di sindrome di Sjögren può presentare anche problemi articolari o vascolari. Parliamo ad esempio di artrite, o astenia, cioè debolezza generalizzata, ma anche di vascolite o problemi alla circolazione periferica.

Se abbiamo sospetti rivolgiamoci a un medico

Spesso la secchezza di occhi e bocca è un problema transitorio che si risolve in fretta, magari con l’aiuto di lacrime artificiali o umidificatori ambientali. Ma questo non significa che dobbiamo sottovalutare questo problema. In caso di dubbi, o di sintomi che non riusciamo a spiegare o che durano per parecchio tempo, è sempre imperativo rivolgerci a un medico, che ci saprà fare una diagnosi accurata e suggerire una terapia corretta.

Un altro problema a cui moltissimi vanno incontro sono le mani e i piedi sempre gelati. Ma attenzione, perché potrebbero essere sintomo di questa malattia soprattutto dopo i 40 anni.