La cura della casa è un’arte complessa, che richiede un sacco di cura. Bisogna fare attenzione a molteplici cose: come pulire le stanze, come usare i detersivi giusti, quando usare gli elettrodomestici per spendere meno, e molto altro.

Eppure, tutto questo a volte non basta. Restano dei problemi e degli inconvenienti che rendono il nostro ambiente di casa sgradevole. Uno dei peggiori è l’infestazione dei topi, che non è solo un fastidio, ma anche un rischio per la salute che può essere anche grave. Può sembrare facile scoprire un’infestazione di questo tipo, ma spesso non lo è. Attenzione perché molti potrebbero avere un topo in casa senza accorgersene.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

I segni ovvi dell’infestazione del topo

Ci sono alcuni segni che possono indicare molto chiaramente la presenza di un topo in casa. Tra essi, un forte odore di urina, oppure il trovare escrementi di topi in giro per casa. A volte inoltre si possono trovare le impronte dell’animale, sia delle zampe che della coda.

E poi, c’è il peggiore dei segni “ovvi” dell’infestazione, ovvero vedere il topo. Questo, soprattutto se succede di giorno, è un grave indicatore, e può significare che l’infestazione è molto avanzata. In genere infatti i topi escono solo di notte e di nascosto. Se riusciamo a vederli di giorno è probabilmente perché ce ne sono tanti per casa.

Attenzione a questi dettagli in casa

Ci sono poi altri indicatori molto più complessi da capire: tra questi troviamo gli aloni sui muri. Infatti a volte lo sfregamento del corpo dei topi lungo i nostri muri crea degli aloni, di cui probabilmente non ci accorgiamo.

La seconda cosa che rende difficile capire l’infestazione è dovuta ai luoghi in cui i topi fanno la loro tana. Spesso si tratta di piccoli buchi nei muri o negli spazi stretti in particolari luoghi della casa. In particolare, tendono a stabilirsi in cantina, o in garage, oppure in soffitta. Posti in cui di solito andiamo piuttosto poco, ma dai quali può iniziare una seria infestazione. Ogni tanto controlliamo queste zone, non vogliamo che la situazione degeneri troppo.

Quindi attenzione perché molti potrebbero avere un topo in casa senza accorgersene. Non sottovalutiamo i primi segni di infestazione, potrebbero avere conseguenze gravi. E magari, prendiamoci un bel gattino per tenere definitivamente lontani i topi.