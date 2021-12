Davvero curioso questo atteggiamento del nostro gatto che imita il cane e ci lancia un messaggio strappa lacrime. Chi ama e possiede uno o più micetti impara a conoscerli e amarli durante la convivenza. Toccando con mano anche la differenza caratteriale col cane. Ma le famose differenze non si limitano solo al carattere vero e proprio. Il gatto, come sappiamo tutti, è molto più curioso del cane e riesce, soprattutto da piccolo, a infilarsi nei guai come pochi. Chiedere ai nostri magnifici pompieri che ogni tanto devono intervenire per salvarne uno che non scende più dal tetto o dall’albero. Attenzione perché molti ignorano che queste 3 piante sono pericolosissime per la salute dei nostri gatti. Oggi ci occuperemo proprio di questo. Un nuovo pericolo spesso sottovalutato per i nostri amici con la coda.

Uno dei simboli di Natale

Dobbiamo stare molto attenti nei prossimi giorni all’agrifoglio. Oggetto presente sulle nostre tavole nelle prossime feste. Bello, decorativo e caratteristico, ma assai pericoloso per i micetti di casa. Soprattutto quelli, e, ce ne sono tanti, che si arrampicano sulle tavole. Come ricordano veterinari ed esperti, il pericolo in questo caso viene dalle bacche. Se il micio le assaggiasse anche solo per curiosità, potrebbe infatti rischiare l’avvelenamento. Con relative manifestazioni di vomito, bava alla bocca e, addirittura svenimento. Facciamo molta attenzione.

In quasi tutte le case italiane è già montato il classico e tradizionale albero di Natale. Se è di tessuto sintetico, non ci sono particolari problemi. Attenzione, invece se abbiamo comperato un pino vero al vivaio. Curioso com’è il gatto, una delle prime cose che fa è andare proprio a ronzare attorno all’albero. Potrebbe nel peggiore dei casi ingerire qualche ago. Attenzione perché potremmo passare dalla semplice puntura e irritazione della lingua alla perforazione dello stomaco. Cerchiamo di delimitare l’area, facendo capire al nostro micio di non avvicinarsi troppo.

Anche la stella di Natale è un potenziale pericolo

Chiudiamo la rassegna delle piante potenzialmente pericolose con un altro classico del periodo: la stella di Natale. La stiamo acquistando anche per sostenere le associazioni di ricerca e quelle benefiche. Attenzione però che il pericolo verrebbe in questo caso dalla linfa delle piante. Conterrebbe infatti degli ingredienti tossici, che la pianta usa come difesa e che potrebbero venire in contatto con il pelo del nostro micio. Senza contare la peggiore delle ipotesi, cioè il contatto con la saliva, che potrebbe portare a eccessi di vomito e diarrea.

