Riutilizzare dei prodotti in casa per diverse funzioni è sicuramente una soluzione che ci fa risparmiare tanti soldi. Ad esempio sfruttare tutte le proprietà del bicarbonato per le pulizie è davvero perfetto per le nostre tasche. Ma non sempre un prodotto pensato per una funzione può avere altri usi.

È già da un po’ che su TikTok si trovano video di trucchi per la pulizia super virali. Tra questi c’è anche il trucco di usare le pastiglie della lavastoviglie per igienizzare la lavatrice. Oggi vedremo come questo gesto apparentemente innocuo potrebbe causare qualche danno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Attenzione perché mettere la pastiglia della lavastoviglie nella lavatrice potrebbe causare questi problemi

La tentazione di usare le pastiglie per la lavastoviglie nel cestello della lavatrice è molto forte. Ci può sembrare un’alternativa molto più economica rispetto ai prodotti per la pulizia appositi. Ma in realtà bisogna considerare a fondo le loro caratteristiche. E così rendersi conto che non sono assolutamente fatti per la lavatrice.

Prima di tutto le temperature

La nostra lavastoviglie utilizza temperature più alte per il lavaggio. Di solito si passa da un minimo di 45° gradi fino a 65° gradi nei modelli standard. Se pensiamo che la maggior parte dei capi vengono lavati a 40° gradi ci rendiamo subito conto del problema. Infatti le pastiglie per la lavastoviglie si dissolvono a temperature elevate. In lavatrice lascerebbero residui nel cestello o potrebbero accumularsi nei tubi di scarico. Creando una successiva occlusione che potrebbe danneggiare l’elettrodomestico.

Le sostanze contenute nella pastiglia

Dipende molto dalle marche ma in generale ogni detergente per lavastoviglie contiene una sorta di sbiancante. Soprattutto quelle pastiglie tutto in uno che hanno anche il brillantante. Queste sostanze servono a rendere più splendenti e bianchi i piatti. E lasciando residui nella lavatrice potrebbero causare macchie sui nostri preziosi capi.

Ma bisogna anche considerare un altro aspetto. Alcuni detergenti per lavastoviglie contengono sostanze che fanno molta schiuma. Al contrario dei detersivi per la lavatrice che cercano di limitarne al minimo la produzione. Questo perché troppa schiuma potrebbe mandare in tilt il sensore che segnala il livello d’acqua nel cestello. Il quale potrebbe segnalare un potenziale riempimento eccessivo e allagamento.

Quindi, facciamo attenzione perché mettere la pastiglia della lavastoviglie nella lavatrice potrebbe causare questi problemi. Le lavatrici sono progettate per essere usate con certi tipi di sostanze. Aggiungere un prodotto che non riescono a gestire potrebbe creare grossi danni e rovinarle. Se poi non vogliamo usare i classici detersivi liquidi o in polvere compriamo le pod apposite. Sono progettate per sciogliersi e non causare danni. Se invece preferiamo un prodotto naturale possiamo provare le noci saponarie.

Approfondimento

Per avere un bucato impeccabile e capi puliti e igienizzati ecco che detersivo bisogna usare