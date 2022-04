Il nostro corpo manda dei segnali che sarebbe bene imparare a cogliere immediatamente. Abbiamo già visto in passato come le unghie possano darci indicazioni sullo stato di salute del cuore. Ebbene, quando riceviamo un indizio dall’organismo sarà bene prenderlo in considerazione per capire se si tratta di un malessere temporaneo o può essere il primo campanello di allarme di una patologia più grave.

Dunque attenzione perché mani e piedi sempre freddi non vanno sottovalutati. Quando questo segnale è persistente bisogna rivolgersi al medico per capire se la causa è da attribuirsi ad una vita troppo sedentaria o ad altre patologie importanti. Ad esempio chi soffre di diabete ha le estremità sempre ghiacciate. Questo perché la glicemia alta è fra le cause del danneggiamento dei piccoli vasi sanguigni e dunque di una cattiva circolazione periferica. Non riuscendo quindi il sangue a raggiungere come dovrebbe gli arti, questi si raffreddano.

Anche chi soffre di problemi alla tiroide può manifestare lo stesso malessere. In caso di ipertiroidismo infatti il malfunzionamento del metabolismo può portare problemi alla circolazione. Dunque le mani ed i piedi non vengono ben irrorate dal sangue e quindi riscaldate a dovere.

Attenzione perché mani e piedi sempre freddi potrebbero essere dei campanelli di allarme da non sottovalutare assolutamente

Può accadere che oltre ad essere molto freddi gli arti assumano anche un colorito bluastro. La causa potrebbe essere l’acrocianosi. Questa patologia è caratterizzata da una riduzione del diametro interno dei vasi cutanei. Si ha quindi un rallentamento della circolazione sanguigna. Di conseguenza l’apporto di ossigeno all’organismo diminuisce sensibilmente. I piedi e le mani, più raramente anche alcune parti del viso, diventano di una colorazione bluastra e dei piccoli spasmi ai vasi sanguigni creano una situazione di dolore spasmodico.

Infine la causa delle estremità sempre fredde possono essere dei noduli di colore rosso-violaceo che si formano sulla pelle. Quelli che in gergo comune si dicono “geloni”. Questi si formano quando il passaggio del corpo da una temperatura più bassa ad una decisamente più alta è troppo brusco o repentino. I geloni non si devono comunque sottovalutare perché possono causare delle ferite che se non trattate sono facilmente soggette ad infezioni.

Dunque è bene prestare sempre attenzione ai segnali che ci lancia il nostro corpo. Rivolgendoci ad un medico, l’unico in grado di fare una diagnosi, otterremo indicazioni quando è il caso di approfondire le cause del malessere.

