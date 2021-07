Mangiare seduti a tavola insieme a familiari, amici o colleghi è una delle attività preferite dagli italiani. Eppure, spesso ci troviamo a dover continuare a lavorare anche mentre mangiamo. E anche se riusciamo a ritagliarci giusto il tempo per prenderci la pausa pranzo, a volte non scegliamo il luogo adatto. In realtà, bisogna fare attenzione perché mangiare seduti alla scrivania prova danni alla salute. Che si tratti di uno snack o un vero e proprio pasto dovremmo decisamente evitare perché non è il luogo adatto per mangiare.

Dovremmo smettere di mangiare qui

A causa del Covid spesso ci capita di lavorare da casa. Ma se anche siamo tra quelli che sono ritornati in ufficio, ormai non mangiamo più insieme ai colleghi durante la pausa pranzo. Tanti i motivi, tra i quali evitare i luoghi affollati. Questi e tanti altri cambiamenti al nostro stile di vita ci hanno spinto sempre di più lontano dalla tavola e verso la scrivania. Ed è proprio questo il posto in cui dovremmo evitare di mangiare. Le ragioni sono diverse e alcune sono meno scontate di altre.

Attenzione perché mangiare seduti alla scrivania prova danni alla salute

In seguito alla scelta di molte aziende di vietare gli assembramenti nei momenti di pausa, diversi psicologi ne hanno studiato le conseguenze. Infatti, come riportano diverse riviste specializzate, in molti sostengono che, non staccarsi da quella zona che associamo al lavoro, crea dei danni all’umore e alla produttività. Infatti, è come se il cervello non si scollegasse mai dal lavoro.

Questo ci causa stanchezza e aumenta lo stress. Senza contare che, guardare continuamente uno schermo senza pause, può causare un peggioramento della vista ma anche danni anche permanenti agli occhi.

Se però tutte queste indicazioni sono facilmente intuibili, in pochi pensano ad altri rischi che corriamo rimanendo attaccati alla scrivania. Infatti, questa è la zona della casa o dell’ufficio piena di batteri.

Infatti, se ci fermiamo un attimo a pensare la tastiera, il mouse, il cellulare e la scrivania stessa sono oggetti che tocchiamo molto frequentemente. Soprattutto quest’anno poi, abbiamo imparato che le nostre mani possono trasmettere un gran numero di batteri. Se noi quindi tocchiamo questi oggetti mentre mangiamo, ce li stiamo portando direttamente in bocca. Ecco una ragione in più per igienizzare le zone più frequentate e prenderci una vera pausa, anche dal cellulare.