Attenzione perchè Lidl ritira il suo Monsieur Cuisine Connect dal mercato spagnolo

Attenzione perchè Lidl ritira il suo Monsieur Cuisine Connect ! Sono giorni che si mormora su questo fatto. Proiezionidiborsa che in passato già ha illustrato ai Lettori il fenomeno delle scarpe Lidl blu e gialle, illustra oggi il nuovo fenomeno Lidl, il suo Monsieur Cuisine Connect a marchio Silvercrest.

Il primo robot da cucina che è riuscito a replicare il robot da cucina più amato e desiderato dalle donne e non solo! Sì, stiamo parlando del tanto amato Bimby, il robot da cucina, marchio Vorwerk!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Un prezioso aiuto per tanti, grazie al quale si riescono a preparare, in pochissimi minuti, squisiti ed elaborati piatti, impasti senza sporcare praticamente nulla.

Anche chi non ha molta dimistichezza ai fornelli, grazie al gioiellino Bimby fa un figurone a tavola!

Ebbene, negli ultimi tempi, si sente sempre più parlare di questo fantastico Monsieur Cuisine, nei gruppi delle mamme, nei video delle influencer. Fantastico sì, perché oltre a replicare il Bimby, meglio di qualsiasi altro robot da cucina, ha un prezzo super accessibile, considerate le sue caratteristiche. È battezzato infatti come il Bimby low costì

Attenzione perchè Lidl ritira il suo Monsieur Cuisine Connect ma solo dal mercato spagnolo

Ma cos’è accaduto? Tutti si chiedono davvero Lidl ritira dal commercio il suo Monsieur Cuisine Connect. Ebbene, sì, ma non da noi!

Il Tribunale di Barcellona ha ordinato a Lidl di ritirare tutti i suoi robot da cucina dal mercato spagnolo, per aver violato il brevetto della Vorwerk. Quest’ultima, infatti, ha fatto causa alla Lidl nel giugno del 2019, per aver violato il suo brevetto del Bimby. Il tribunale spagnolo ha ritenuto che il robot da cucina venduto da Lidl riproduce tutte le caratteristiche proprie del Bimby, violando la legge sui brevetti. Ha condannato pertanto Lidl ad interrompere le importazioni, la commercializzazione, l’immagazzinamento e le offerte, nonchè ritirare dal commercio i suoi robot, oltre al risarcimento. Ovviamente Lidl fa sapere, dal suo canto, di non escludere la possibilità di appellare la sentenza.

Cosa succederà in Italia? La Lidl fa sapere che la sentenza avrà validità solo in Spagna, e non negli altri paesi europei. Quindi si è ancora in tempo, nel nostro Bel Paese, ad acquistare il robot da cucina low cost!

Approfondimento

Aiuti alle famiglie con ISEE fino a 30.000 euro che valgono un assegno per l’acquisto di auto