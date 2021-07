I piccioni sono fastidiosi e sporcano molto ma non sempre i rimedi consigliati o tramandati da generazioni funzionano. I piccioni, chiamati anche topi dell’aria, soprattutto in città possono essere molto fastidiosi. Infatti, si cerca di trovare la soluzione per mandarli via. Bisogna fare attenzione perché liberarsi dei piccioni è pericoloso se si usa un rimedio sbagliato può causare malattie. In quest’articolo proponiamo alcune idee per scacciare i piccioni e quali metodi non utilizzare.

Tra i metodi più comuni per allontanare facilmente i piccioni ed in modo efficace, ci sono i riflessi di luce. Quindi, mettere sui balconi o in giardino, fogli di alluminio, vecchi CD o semplice bottiglie trasparenti piene di acqua. Ed ecco svelato il mistero del perché tutti legano le bottiglie di acqua ai balconi per risolvere un fastidiosissimo problema

Se si vuole abbellire l’ambiente si possono utilizzare anche perle di vetro trasparenti.

Evitare di utilizzare spuntoni, reti o agenti chimici. Gli spuntoni per respingere i piccioni sono efficaci, ma sono un rischio per gli uccelli. Se si vuole utilizzare questo sistema non scegliere punte di metallo ma solo punte di plastica morbida. Sconsigliato anche le reti sul balcone perché i piccioni rischiano di impigliarsi all’interno e muoiono per agonia.

Assolutamente vietati gli agenti chimici di tutti i tipi, è sconsigliata anche la pasta repellente per uccelli, perché impedisce agli uccelli di volare. secondo l’Animal Welfare and Federal Nature Conservation Act, l’uso di paste adesive è vietato.

Possono trasmettere malattie?

La trasmissione di malattie dai piccioni è molto improbabile. Tuttavia, il pericolo è rappresentato dagli escrementi degli uccelli. I lieviti possono crescere sugli escrementi degli uccelli, tra cui il fungo che può portare a meningite, patologia pericolosa per la vita.

Per questo motivo non bisogna utilizzare rimedi errati, il piccione se allontanato in modo corretto non ha possibilità di depositare i suoi escrementi. Inoltre, è consigliato proteggersi adeguatamente quando si eliminano gli escrementi dei piccioni. Utilizzare acqua calda e pulire l’aria interessata con aceto dopo la pulizia.

