I gerani sono fiori che spopolano sui balconi di tantissime case. La loro bellezza e le poche cure necessarie li rendono perfetti anche per chi non ha un briciolo di esperienza nel giardinaggio. Che li sistemiamo all’interno durante l’inverno o in giardino nella bella stagione, il figurone alla vista è assicurato.

Anche queste deliziose piantine, però, richiedono delle semplici attenzioni che non dovremmo assolutamente trascurare. Sebbene basti poco per tenerle in forma, alcuni errori nella cura potrebbero pregiudicarne la salute.

Un indizio che potrebbe darci prova di come si sentono è l’aspetto delle foglie. Oltre che ingiallire e sbiadire, potrebbero anche arrossarsi. A prima vista potrebbe sembrare un cambiamento gradevole e che migliora l’estetica, ma purtroppo non fa bene alle piante.

Dovremmo fare attenzione, perché le foglie dei gerani diventano rosse a causa di motivi precisi. Vediamo quali sono e come possiamo rimediare.

Un segnale preciso delle condizioni della pianta

Così come i nostri amici animali, anche le piantine di cui ci prendiamo cura sono in grado di avvertirci di come si sentono. Sono diversi i segnali che potrebbero mandarci, ma lo stato del fogliame è uno dei più frequenti.

Le foglie rosse sui gerani potrebbero essere un chiaro sintomo di stress. In genere, questa variazione cromatica si manifesta a causa di uno shock, ma potrebbe dipendere anche da irrigazioni e concimazioni errate.

Attenzione perché le foglie dei gerani diventano rosse per questi errori comuni nel trapianto e durante le cure di primavera

La prima causa dell’arrossamento del fogliame dei gerani è la variazione climatica. Questo perché in primavera siamo soliti portare all’esterno i vasi che tenevamo in casa fino a poco fa. Le temperature troppo basse, però, potrebbero indebolire le piantine. Assicuriamoci che vi siano almeno 10 gradi prima di esporre i gerani sul davanzale.

Un concetto simile è quello che riguarda il trapianto. I gerani coltivati dal seme e radicati inizialmente in luogo chiuso e riscaldato potrebbero patire gli sbalzi di temperatura. Anche in questo caso, se la differenza climatica è evidente, aspettiamo a mettere fuori casa i vasi.

Il fogliame rosso potrebbe poi scaturire dalle scarse irrigazioni che ricevono le piantine. Controlliamo le radici: se sono secche, aumentiamo le dosi di acqua. Assicuriamoci che anche il nutrimento fornito sia ricco di sostanze nutritive. Una carenza di fosforo, in particolare, potrebbe portare alla formazione di macchioline rossastre sulle foglie.

Cosa fare allora? Anche se la tentazione potrebbe essere forte, evitiamo di togliere subito tutte le foglioline rosse. Piuttosto, spuntiamole un po’ alla volta e regolarmente con le forbici. In questo modo potremmo addirittura stimolare una crescita più rigogliosa dei nostri gerani.