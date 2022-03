Avere un’alimentazione corretta è il primo passo per mantenersi in salute. Per stare bene, però, non abbiamo bisogno solo di carboidrati, proteine grassi e zuccheri, ma anche di vitamine e sali minerali.

Il nostro corpo, sfortunatamente, non è in grado di produrre tutte le sostanze necessarie e siamo noi quindi a doverle integrare nella dieta. Uno dei minerali più importanti per il nostro benessere è lo iodio.

Questo minerale influirebbe non solo sullo sviluppo dello scheletro e del sistema nervoso centrale, ma anche sul controllo della temperatura corporea e su tanti altri aspetti. Per tutte queste ragioni, quindi, è fondamentale la sua presenza per mantenere l’organismo in salute.

Ecco in quali alimenti possiamo trovarlo

Il primo alimento più ricco di iodio è il pesce, come questa specie che è povera di colesterolo e di grassi. Oltre al pesce, Humanitas sottolinea che possiamo trovare lo iodio nella carne, nelle uova, nel latte e nei cereali.

Anche alcune verdure ne sono ricche, ma questo dipende molto dalle caratteristiche del terreno in cui sono cresciute. In generale, comunque, per supplire alla mancanza di iodio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia di aggiungere nelle proprie ricette il sale iodato, invece di quello classico.

La carenza di questo minerale, infatti, potrebbe essere la principale causa di complicanze al fisico, soprattutto al cervello e alla tiroide.

Attenzione perché la carenza di questo minerale potrebbe aumentare il rischio di problemi a cervello, tiroide e non solo

Se un adulto non dispone di iodio a sufficienza, potrebbe andare incontro a diversi problemi di salute.

Ad esempio, potrebbe accadere di ammalarsi di ipotiroidismo, una sindrome che potrebbe provocare stanchezza, secchezza e gonfiore al volto.

Questa disfunzione potrebbe associarsi anche al gozzo, ed è assai fastidiosa, così come lo sarebbe anche la sindrome contraria, chiamata ipertiroidismo. Questa, però, a differenza dell’ipotiroidismo, potrebbe nascere a causa di un eccesso di iodio.

L’eccesso di questo minerale potrebbe provocare anche alcune delle conseguenze della sua carenza. Stiamo parlando, ad esempio, dei già citati gozzo e ipotiroidismo.

Problemi sul cervello

Attenzione, perché la carenza di questo minerale potrebbe essere la causa di problemi anche legati al cervello. Se questo minerale fosse carente, infatti, potrebbe influire negativamente anche sulla crescita e causare anche ritardo mentale.

Stiamo, quindi, molto attenti a evitarne sia la carenza che l’eccesso: la dose giornaliera che si consiglia ad un adulto è di 150 microgrammi. Ovviamente, però, le necessità potrebbero variare in base alle caratteristiche specifiche, pertanto si consiglia di affidarsi a uno specialista per ulteriori informazioni.