Attenzione perchè in settimana i mercati azionari hanno aggiunto un ulteriore tassello alla tendenza rialzista! Dopo la lunga fase laterale in corso dalla fine del mese di luglio, nelle ultime 2 settimane le cose sembrano tornare a volgere verso una tendenza positiva.

Come sono state le chiusure di contrattazione di fine settimana?

Dax Future

13.023

Eurostoxx Future

3.263

Ftse Mib Future

19.535

S&P 500

3.477,14

Cosa attendere da ora in poi? Quali sono i pericoli e le potenzialità?

Le nostre previsioni annuali stabiliscono che la fase negativa dovrebbe essere agli sgoccioli

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 9 ottobre.

In rosso la nostra previsione annuale per il 2020

Ora andiamo a definire la mappa di prezzo e tempo per mantenere il polso della situazione e definire la migliore strategia da applicare.

Dax Future

Il rimbalzo in corso si trasformerà in rialzo duraturo solo con la chiusura del 16 ottobre superiore a 13.136,5. Nuovi ribassi solo con chiusura giornaliera del 12 ottobre inferiore a 12.921.

Eurostoxx Future

Il rimbalzo in corso si trasformerà in rialzo duraturo solo con la chiusura del 16 ottobre superiore a 3.277. Nuovi ribassi solo con chiusura giornaliera del 12 ottobre inferiore a 3.225.

Ftse Mib Future

Movimento rialzista in corso. Nuovi ribassi duraturi solo con la chiusura settimanale del 16 ottobre inferiore a 19.025. Ribassi di breve solo con chiusura giornaliera del 12 ottobre inferiore a 19.415.

S&P 500

Movimento rialzista in corso. Nuovi ribassi duraturi solo con la chiusura settimanale del 16 ottobre inferiore a 3.326. Ribassi di breve solo con chiusura giornaliera del 12 ottobre inferiore a 3.458.

Alla luce di appena esposto, quale strategia e operazioni di trading applicare da ora in poi? La tendenza rialzista per il Ftse Mib Future e lo S&P 500 e i mercati di Wall Street va tradata in ottica multidays, mentre per Dax ed Eurostoxx Future l’approccio ideale deve essere in ottica intraday o multidays con sottopeso rispetto al benchmark.

Si procederà per step.