Le stelle non sono sempre foriere di buone notizie. Infatti, in questi giorni lo zodiaco suggerisce di essere molto cauti se si è nati in determinati periodi dell’anno. Dunque, attenzione perché il Ferragosto sarà una giornata da bollino nero per questi 2 segni.

I 4 segni zodiacali i cui desideri espressi nella notte di San Lorenzo si avvereranno potranno stare tranquilli.

Chi, invece, potrebbe avere dei grattacapi, anche non di poco conto sono i nati sul finir dell’estate. La salute delle Vergini in questi ultimi tempi è stata abbastanza cagionevole. Nella sfera sentimentale, le cose non sono andate meglio. I cuori solitari di questo segno si sono chiusi ulteriormente a riccio. Mentre chi è in coppia si sente profondamente insoddisfatto. Il turbinio di pianeti che agita il segno fra i più pacati dello zodiaco raggiungerà il suo apice intorno alla metà del mese. Dunque, suggeriamo ai nati sotto il segno della Vergine di prestare attenzione a non prendere decisioni drastiche e definitive durante questi giorni. Non è il caso di perdere le speranze perché il “momento no” sta per passare. L’autunno riserverà delle piacevoli sorprese.

Attenzione perché il Ferragosto sarà una giornata da bollino nero per questi 2 segni

Anche i Pesci passeranno questa giornata in un clima di profonda instabilità. Sono infatti 3 i pianeti in opposizione a questo segno zodiacale: Mercurio, Marte e Venere. Potrà accadere dunque di trovarsi costretti a cambiare i programmi all’ultimo momento. Nel lavoro si sentirà il peso di alcune situazioni lasciate in sospeso. Bisogna cercare di evitare reazioni eccessive nei confronti di persone invadenti, pur sapendo che il rispetto delle privacy per i nati sotto il segno dei Pesci è davvero fondamentale. Ma non c’è da disperare, perché dalla seconda metà del mese le cose cominceranno a prendere la giusta via.

Dunque i nati a cavallo fra febbraio e marzo riusciranno a risolvere brillantemente i problemi burocratici. Sebbene i Pesci non saranno fra coloro che faranno strage di cuori, riusciranno tuttavia a vivere storie romantiche e rocambolesche.

Ricordiamo sempre che l’astrologia è un’arte tanto antica quanto controversa. Non ci sono evidenze scientifiche sulla sua veridicità. Tuttavia, alcuni ci credono e molti altri lo consultano per diletto.

