Quando i sintomi di diverse patologie sono simili è difficile individuare con esattezza e in tempi brevi l’origine del malfunzionamento di un organo. Si finisce così col trascurare alcuni segnali di allerta che il corpo tenta di inviare più frequentemente. In altri casi si cerca la causa del malessere in direzioni sbagliate e magari si interviene in ritardo o con cure inefficaci. Secondo gli Esperti ad esempio “5 sintomi a 45 anni indicano che il cervello sta andando incontro alla demenza”. E molto spesso tramite comuni strumenti diagnostici è possibile bloccare la progressione di una specifica compromissione già semplicemente intervenendo tempestivamente.

Risulta pertanto doveroso richiamare i Lettori a fare attenzione perché i disturbi alla vista e questi insospettabili sintomi rivelano problemi ai reni. Prima di arrivare ad una condizione di insufficienza renale e nei casi più gravi alla dialisi si può impedire la progressione della malattia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Bisogna tuttavia riconoscere i sintomi che compaiono lentamente nel corso del tempo e soprattutto interpretarli correttamente per non confonderli con quelli simili di altre patologie. Le terapie farmacologiche possono infatti migliorare notevolmente la qualità di vita del paziente e garantire una maggiore longevità. Non a caso il team di Redazione ha ricordato che “Un nuovo farmaco rallenta il declino del cervello che inizia e dimenticare nomi e parole”.

Attenzione perché i disturbi alla vista e questi insospettabili sintomi rivelano problemi ai reni

Quando al mattino ci si sveglia con gli occhi gonfi si potrebbe essere in presenza di un eccesso di liquidi che determinano l’edema oculare. Tale fenomeno potrebbe dipendere dalla difficoltà dei reni di filtrare il sangue e ciò accade quando si verifica una compromissione dei tubuli renali.

Se i reni non sono più in grado di rimuovere le scorie i sali minerali che si depositano negli occhi sono causa di irritazione e secchezza. Inoltre l’insufficienza renale potrebbe manifestarsi anche con sintomi comuni a tante altre patologie per cui diventa difficile diagnosticarla a primo acchito. Fra i sintomi più insospettabili vi sono la sonnolenza, il fiato corto, la spossatezza, lo stordimento, il disorientamento mentale e la ritenzione idrica. Come è evidente si tratta di malesseri e disturbi che accomunano innumerevoli malattie per cui conviene consultare uno specialista e sottoporsi a indagini cliniche.

Approfondimento

Dopo i 40 anni sono questi i valori normali di glicemia, colesterolo, trigliceridi e pressione