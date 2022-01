Purtroppo, non sono pochi i malintenzionati senza scrupoli che hanno l’ossessione di invadere la vita privata delle persone. Uno stalker è chi insegue o spia la propria vittima in maniera continuativa e ossessiva. Purtroppo, oggi questi malintenzionati trovano sempre nuovi metodi per tenere sotto controllo le proprie vittime. E a volte, sono le nuove invenzioni tecnologiche a dare loro un’arma in più. Negli ultimi anni sono stati messi sul mercato diversi gadget che sono completamente innocui e anzi utili, se vengono utilizzati nella maniera corretta, ma che possono diventare delle armi nelle mani di criminali senza scrupoli. Vediamo di che cosa stiamo parlando.

Attenzione perché gli stalker hanno cominciato a utilizzare questa nuova arma che non fa insospettire la vittima

Ma a quale arma ci riferiamo? Si tratta di tracking devices con GPS integrato, cioè dei piccoli gadget che permettono di seguire un obiettivo grazie a un trasmettitore GPS. Questi oggetti possono avere dimensioni molto ridotte, alcuni sono grandi come bottoni. Il loro scopo dichiarato è completamente innocuo: servono per ritrovare immediatamente gli oggetti perduti, come chiavi, borse, custodie degli occhiali, valigette etc. Questi piccoli strumenti trasmettono in tempo reale la propria posizione al nostro telefono, permettendoci di trovare subito gli oggetti smarriti. Ma purtroppo possono anche essere utilizzati per scopi più sinistri, cioè seguire le persone. Quindi attenzione, perché gli stalker hanno cominciato a utilizzare questa nuova arma che non fa insospettire la vittima.

Quasi invisibili e difficili da trovare

Se un tracking device è stato posizionato sulla nostra auto o nella nostra borsa è molto difficile accorgersene. Questi oggetti sono molto piccoli e discreti, e la loro batteria dura molto a lungo. Esistono alcune app, sia per Android che per iOS, che dovrebbero identificare i device sospetti che ci stanno seguendo, ma la loro efficacia non è garantita. L’unico consiglio che si può dare è di controllare sempre palmo a palmo ogni oggetto che lasciamo incustodito che potrebbe rivelare la nostra posizione.

Possono nascondersi in un’automobile o su una bicicletta

Attenzione in particolare ai mezzi di trasporto. La nostra auto o la nostra bicicletta possono essere lasciate incustodite per molto tempo, ed è molto difficile notare un piccolissimo tracking device attaccato alla nostra auto. Se abbiamo qualsiasi sospetto che qualcuno stia cercando di spiarci o seguirci, è sempre consigliabile rivolgerci prontamente alle forze dell’ordine, che ci consiglieranno il da farsi.

