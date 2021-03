Oggi vogliamo trattare di un argomento di cui spesso si abusa. Eliminare dalla propria dieta alimenti a caso per via di mode e sentito dire è un grande classico. Un cliché dannoso che si ripete costantemente.

Con questo articolo vogliamo solo ricordare che una dieta bilanciata è alla base del benessere psicofisico.

Dunque attenzione perché eliminare completamente questo alimento dalla dieta può provocare danni alla salute.

No alle diete fai da te

Ma veniamo all’argomento fulcro di quest’oggi, perché non bisogna mai eliminare i carboidrati dalla dieta? Salvo in caso di problematiche specifiche riscontrate da un esperto che darà un giusto piano da seguire, non è una buona idea.

Le diete low carb e le diete fai te che prevedono la riduzione o completa eliminazione di questa macromolecola dalle proprie tavole sono dannose per l’organismo.

I carboidrati sono la benzina del nostro corpo, la fonte energetica primaria, però ogni eccesso si trasforma in grasso. Quindi saperli bilanciare è importantissimo per mantenersi in salute e in forma.

Essi possono essere di 2 tipologie:

carboidrati semplici come quelli della frutta;

carboidrati complessi come quelli derivanti dai cereali.

Gli effetti dell’eliminazione dei carboidrati sull’organismo

Carenza di energia immediata e stanchezza cerebrale. I carboidrati /zuccheri sono l’unica fonte energetica per il nostro cervello. Eliminarli può creare affaticamento della concentrazione e turbe psicologiche.

Aumento di stress causato da una dieta non sostenibile. Aumento di ormoni dello stress, con scompensi anche metabolici.

Riduzione della forza: il corpo va in modalità risparmio energetico e comincerà da subito a dare segni di stanchezza.

Possibile amenorrea nelle donne e calo della libido negli uomini.

Infine, è vero che i carboidrati possono diventare una vera e propria droga per noi, per cui bisogna anche evitare di abusarne. Infatti più ne mangiamo più ci vien voglia di mangiarne.

Come spesso accade, serve equilibrio.

