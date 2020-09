Oggi Borse in tilt con ribassi importanti. Un avvio di settimana inaspettato nelle dimensioni del calo. Discesa che ha spazzato via tutti i supporti di breve periodo e ha introdotto uno scenario nuovo per i mercati, per questa settimana.

Attenzione perché è tornata la paura sui mercati anche a causa di questo motivo. Scopriamolo grazie all’analisi dell’Ufficio Studi di Proiezionidiborsa.

Il riaccendersi dei timori sulla diffusione della pandemia in Europa e nel mondo, ha mandato al ribasso tutte le Borse. Solo una ha chiuso in positivo nella prima seduta della settimana, l’indice giapponese Nikkei 225.

La Borsa americana chiuderà solo in tarda serata, alle 22:00 italiane. Ma difficilmente gli indici potranno recuperare le perdite subite in avvio. Dopo due ore di contrattazione Wall Street stava perdendo mediamente il 2%.

Vedremo come andrà sul mercato americano. Intanto, sappiamo come è andata in Europa. Malissimo. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha chiuso in calo del 3,7%, finendo a 18.793 punti. Ha fatto molto peggio l’indice tedesco Dax, che è crollato del 4,4%.

La scusa per fare scendere le quotazioni è stato l’acuirsi della pandemia da Covid nel mondo. Certamente il pericolo sussiste, ma non tanto grave da fare crollare le quotazioni in questo modo.

La sensazione che la paura della pandemia sia una scusa

La sensazione è che gli operatori abbiano cercato una motivazione per scaricare l’ipercomprato dei mercati USA. Le quotazioni delle azioni, in corsa da mesi e sui massimi storici, hanno necessità di correggere un po’ e tornare a valori mediamente interessanti.

Ciò che sorprende è la reazione delle Borse del Vecchio Continente, un crollo di queste dimensioni e così improvviso, non era immaginabile venerdì. La caduta è stata concentrata nelle prime ore della mattinata. C’è stato un tentativo di rimbalzo all’ora di pranzo, dovuto a ricoperture di chi è andato corto allo scoperto fin dalla prima mattina. Poi con l’apertura negativa di Wall Street sono riprese le vendite.

È molto probabile che si sia alla vigilia di una forte correzione. Non lunga nel tempo ma importante nelle dimensioni.

