Quando si decide di prendere con sé un animale, si deve essere consapevoli delle cure di cui potrebbe avere bisogno. Come noi, anche cani, gatti, canarini e gli altri pet possono avere malattie o stare male. Ma comunicando in modo diverso dall’uomo, a volte capire ciò di cui hanno bisogno diventa difficile.

Ecco perché è fondamentale imparare a conoscere bene il nostro compagno a due o quattro zampe. Notare ogni piccolo cambiamento nel carattere o nel modo di comportarsi può essere una spia di qualcosa che non va. Lo abbiamo visto parlando di questi comuni sintomi del gatto che rivelano una brutta malattia all’intestino.

Nel cane, invece, si è visto che le feci molli spesso annunciano l’attacco di un parassita. Oggi, invece, invitiamo i proprietari di felini a fare caso a un piccolo cambiamento sulle mucose del loro amico. Infatti, facciamo attenzione, perché dovremmo preoccuparci se il nostro gatto ha delle piccole macchie nere su naso e muso. Scopriamo insieme da cosa derivano e perché compaiono.

Lentiggini che appaiono dal nulla, quando preoccuparsi

In medicina veterinaria prende il nome di lentigo simplex. Questo termine delinea la comparsa di macchioline marroni o nere su naso, labbra e occhi del gatto. Solitamente questo cambiamento della pelle non è niente di allarmante. Anzi, è comune ai gatti che hanno il pelo tigrato, arancione, tartarugato e tricolore.

Si tratterebbe di vere e proprie lentiggini che spuntano con l’avanzare dell’età del micio. Da una singola macchiolina sul naso, poi, questa manifestazione si può allargare anche ad altri parti del viso o crescere di dimensione. Ma tra poco vedremo quando la situazione comincia a diventare preoccupante.

Attenzione, perché dovremmo preoccuparci se il nostro gatto ha delle piccole macchie nere su naso e muso

Se la patologia lentigo simplex non deve preoccuparci, la sua evoluzione sì. Infatti, il moltiplicarsi delle macchie scure si può trasformare in lentigo profusa. Questa si presenta con piccole lesioni piatte di pochi millimetri sparse su naso, bocca, palato, palpebre. Più la manifestazione è violenta più la parte interessata inizia a perdere colore.

A differenza della lentigo simplex, queste non sono lentiggini ma piccole ferite. A differenza delle prime, poi, sono di colore più scuro e non aumentano se esposte al sole. Sebbene il più delle volte questa patologia non rappresenti un pericolo, ci sono occasioni in cui può nascondere un melanoma della pelle.

Per tale ragione, se il nostro gatto ha poche macchie delocalizzate sulle mucose è il caso di farlo controllare periodicamente dal veterinario. Come abbiamo detto, le macchie scure e ampie hanno più probabilità di essere cancerose.