Per tutta la vita moltissime donne sono cresciute con l’idea che i dolori mestruali (dismenorrea) fossero normali. La dismenorrea è un sintomo piuttosto frequente e varia di intensità da donna a donna. Quando è in forma grave, questo sintomo diventa un vero e proprio incubo per alcune donne. In questi casi, durante i giorni del ciclo, risulta difficilissimo svolgere le normali attività quotidiane come andare a scuola, a lavoro, o fare le faccende di casa. Il dolore è talmente forte da diventare quasi invalidante, costringendo molte donne a fare un uso spropositato di antidolorifici o di rimedi della nonna.

Anche se la maggior parte delle donne è cresciuta con l’idea che tutto questo fosse normale è bene sapere che non è così. I dolori del ciclo, soprattutto se ad alta intensità e cronici, potrebbero rivelare altri tipi di disturbi da indagare.

Attenzione perché dietro i dolori del ciclo potrebbe nascondersi questa malattia subdola spesso invalidante

Culturalmente il dolore mestruale viene accettato come se fosse una cosa normale, che dipende da donna a donna. Moltissime donne non lo segnalano al proprio medico curante o ginecologo, proprio perché non si pensa sia un dolore da dover indagare. In realtà bisogna fare attenzione perché dietro i dolori del ciclo potrebbe nascondersi questa malattia subdola spesso invalidante.

Stiamo parlando dell’endometriosi. È una malattia molto spesso sottovalutata. Viene definita come un’infiammazione cronica, caratterizzata dalla presenza di cellule dell’endometrio (che solitamente si trovano solo nell’utero) fuori dall’utero. Queste cellule si attaccano ad altri organi e, nei casi più gravi, possono causare la comparsa di cisti in molti organi.

Si stima che questa malattia possa coinvolgere circa il 10/20% delle donne in età tra i 25 e i 35 anni. Purtroppo, però, è molto difficile da diagnosticare perché i sintomi, se presenti, possono indicare numerose altre patologie. Inoltre, in alcuni casi è una malattia asintomatica e questo porta spesso ad un ritardo nella diagnosi. I sintomi sono: dolore pelvico, dismenorrea, dolore nei rapporti sessuali, stanchezza cronica. L’endometriosi è una malattia che può degenerare da forma lieve a forma grave, diventando invalidante. Purtroppo, l’endometriosi è tra le prime 3 cause di sterilità nelle donne in Italia. Nei suoi stati più gravi lo Stato italiano la riconosce come malattia invalidante.

Rivolgiamoci al medico

È importante, se si ha anche solo uno dei sintomi sopraelencati, parlarne con il proprio medico o ginecologo ed esprimere tutti i nostri dubbi e le perplessità. Soprattutto è importantissimo rivolgersi ad un medico specialista. Non tutti i ginecologi conoscono bene questa malattia e questo porta spesso a confusione e ritardi nella diagnosi. Con una corretta diagnosi i sintomi dell’endometriosi possono essere trattati e si può avere un netto miglioramento della qualità della vita.

