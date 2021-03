Attenzione perché ci sono ottime notizie per tutti i possessori di carte di credito    

Ci sono delle novità che faranno piacere a tutti i possessori di carte di credito. Si sa come le carte siano molto utili per la vita e nello stesso tempo come sia importante proteggerle da truffe. Allora attenzione perché ci sono ottime notizie in arrivo per tutti i possessori di carte di credito.

Attenzione alle carte di credito

Le carte di credito sono molto utili per la vita quotidiana, per fare acquisti sia con il computer e sia nei negozi fisici. Si va alla cassa e si paga appoggiando la carta sul POS o digitando il codice segreto. Ma si sa quanto sia pericolosa questa operazione e come a molti sia stato “rubato il codice”.

Proprio per evitare problemi di questo tipo e creare delle carte di credito più sicure, saranno messe sul mercato le nuove carte che sostituiranno i vecchi modelli probabilmente entro l’anno.

È già in atto una progressiva eliminazione del denaro contante, per cui le carte di credito saranno quasi l’unico modo che si avrà per poter fare degli acquisti.

Le nuove carte di credito saranno diverse dalle attuali. Le principali novità sono due. La prima è che il formato non sarà più orizzontale come quello che si usa attualmente, ma verrà scelto quello verticale. In pratica la carta di credito si leggerà dall’alto in basso sul lato più lungo, il contrario di come si fa attualmente.

Una novità importante

Ma la novità più importante per le carte di credito riguarderà il fatto che non avranno più il codice PIN da digitare. Questa forma di sicurezza sarà sostituita dalla nuova, che corrisponde all’uso dell’impronta del dito per sbloccare la carta.

In pratica il nostro dito fungerà da codice. Basterà infatti appoggiare il polpastrello sul lato indicato nella carta e questa sarà pronta per operare. Un’idea veramente importante che garantisce l’assoluta sicurezza delle transazioni semplicemente perché abbinerà un dato fisico unico cioè l’impronta del dito, con un fatto digitale, creando qualcosa di infalsificabile.

