Masticare è un’attività tanto immediata e naturale che raramente prestiamo attenzione a come lo facciamo. Invece, anche se molti non lo sanno, la masticazione è un procedimento fondamentale per il nostro benessere. Molti di noi non masticano correttamente e, soprattutto, masticano troppo di fretta gli alimenti prima di ingerirli (o non masticano affatto).

Ma dobbiamo fare molta attenzione perché ci sono brutte sorprese per chi mastica poco il cibo durante i pasti. Questa diffusissima abitudine può portare disturbi inimmaginabili al nostro organismo, che non si limitano solamente alla cavità orale. Di seguito vediamo quali sono le conseguenze di una cattiva masticazione e come correggerla.

Attenzione perché ci sono brutte sorprese per chi mastica poco il cibo durante i pasti

La masticazione è a tutti gli effetti la prima fase della digestione. Sminuzzare il cibo nel modo adeguato aiuta notevolmente il nostro apparato digerente ad elaborare i nutrienti. Inoltre, la saliva è fondamentale perché comincia a degradare il cibo attraverso l’azione degli enzimi in essa contenuti.

Nel caso di una masticazione frettolosa, ingeriamo cibo non abbastanza “lavorato” per i nostri succhi gastrici, rallentandone la digestione. Inoltre, masticando poco immettiamo, oltre al cibo, importanti quantità d’aria che finiscono nello stomaco.

Ecco allora che la scarsa masticazione diventa una delle principali cause di gonfiore addominale e meteorismo. Altra causa inattesa ma frequente è il reflusso gastroesofageo. C’è un coinvolgimento tra i disturbi della masticazione e il reflusso acido, tant’è che gli esperti del CREA consigliano una masticazione lenta per contrastarlo.

Come se non bastasse, una masticazione rapida spesso corrisponde a una masticazione nervosa. Masticare nervosamente comporta spesso infiammazione ai muscoli masticatori. Da qui il dolore può irradiarsi fino alla cervicale e alle spalle. Questo fenomeno si chiama sindrome discendente ed è a dir poco fastidiosa oltre a poter influire negativamente sulla postura. Per questa serie di motivi, è importante correggere la masticazione.

Come correggerla

Abbiamo visto come la masticazione influisca silenziosamente sul nostro organismo in modo importante. Dunque, è importante correggere tutte le abitudini non sane portate avanti dalla nostra bocca. Fondamentale è anche fare attenzione a cosa accade nella cavità orale quando è a riposo. Molti, per esempio, hanno il vizio di spingere il palato con la lingua: azione deleteria. Per correggere i disturbi della masticazione ed imparare a masticare lentamente è bene prenotare una visita con il nostro dentista di fiducia.

