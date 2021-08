Bere liquidi è un’abitudine essenziale per la nostra salute. Ci permette di tenere pelle e corpo idratati e di evitare la ritenzione idrica. Alle volte, però, vorremmo evitare di bere sempre e solo dell’acqua. Quindi molti di noi volgono lo sguardo a una grande varietà di bevande alternative.

Sappiamo che molte bibite zuccherate e gasate non fanno bene alla nostra salute. Quindi molto spesso ci orientiamo verso altre bevande che pensiamo possano essere più salutari. Fra queste i succhi di frutta sono in cima alla lista. Crediamo siano degli equivalenti alla frutta, soprattutto se sulla confezione vediamo che la bevanda ne contiene il 100%.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Eppure dobbiamo fare attenzione perché ci potrebbero essere brutte notizie per chi beve troppi succhi di frutta. Dobbiamo evitare di intendere queste bevande come degli elisir della salute o utili a far diminuire il girovita. In entrambi i casi, infatti, potremmo rimanere grandemente delusi.

Attenzione perché ci potrebbero essere brutte notizie per chi beve troppi succhi di frutta

Gli zuccheri contenuti nei succhi di frutta, se consumati in quantità eccessive, possono portare gravi problemi di salute. Questo vale sia per i denti che per il rischio di sovrappeso o obesità. A informarci su queste problematiche è anche la Fondazione Veronesi. Innanzitutto, bisogna comprendere che anche se sulla confezione del succo di frutta troviamo scritto senza zuccheri questo non è esattamente vero. Infatti, nella stessa frutta può esserci un’alta concentrazione di fruttosio, che non è altro che zucchero.

Il problema, però, sorge quando beviamo troppi succhi di frutta. Forse perché sono molto comodi o perché abbiamo questa falsa percezione che siano salutari a prescindere dalla quantità che ne assumiamo. Esattamente come questi altri 3 cibi da evitare a colazione per dimagrire .

Lo zucchero

A volte un succo potrebbe contenere il 100% di frutta, magari però utilizzano il succo d’uva per aumentarne la dolcezza. Che siano zuccheri aggiunti o fruttosio, insomma, parliamo sempre di zucchero. Sta di fatto che generalmente in 200 ml di succo di frutta troviamo circa 24 grammi di zucchero. Questi sono i dati raccolti dalla società italiana di nutrizione umana.

Consideriamo che un adulto dovrebbe consumare in media circa 75 grammi di zucchero al giorno. In realtà, però, già da diverso tempo l’OMS suggerisce di abbassare questo numero. Dovremmo infatti passare dal 15% dell’apporto energetico quotidiano al 10% o anche al 5%. Da qui è facile intuire come bere una dose eccessiva di succhi di frutta potrebbe portarci a sforare questi limiti raccomandati dagli esperti.

Questo è vero soprattutto per i bambini. Infatti, pediatri e dietologi suggeriscono di evitare bevande zuccherate (compresi succhi di frutta) per i bambini in età scolare e prescolare.

Per concludere, quindi, il consiglio degli esperti non è di eliminare completamente il consumo di succhi di frutta. Dovremmo semplicemente limitarne la quantità e non sostituirli all’acqua. Ricordiamoci che i succhi di frutta non sono essenziali per una dieta equilibrata. Quindi sarà sempre meglio preferire il frutto intero, sia per i grandi che per i piccini. E se vogliamo evitare sprechi ecco il trucco semplice e gustoso per riutilizzare le bucce di pesca.