Praticare regolarmente attività fisica è uno degli strumenti più importanti che abbiamo per mantenerci in forma e preservare la nostra salute per il futuro. Ma nella frenetica vita di oggi, la maggior parte delle persone non ha molto tempo libero per dedicarsi allo sport durante la giornata. È per questo che moltissimi italiani decidono di allenarsi al mattino. Una corsetta subito dopo essersi alzati e prima di andare in ufficio fa miracoli per svegliare il corpo e la mente. In questo modo, possiamo certamente iniziare la giornata con il piede giusto. Ma attenzione, perché troppi sportivi mattutini compiono un gravissimo errore che rischia di vanificare completamente tutti i loro sforzi per mantenersi in forma. Vediamo di che cosa si tratta.

Attenzione perché chi pratica sport al mattino non dovrebbe mai fare questo errore che può vanificare tutti i nostri buoni propositi

Ma di quale errore stiamo parlando? Semplice: si tratta della cattiva abitudine di saltare la colazione dopo essersi allenati al mattino presto. È comprensibile che se siamo concentrati su una vigorosa attività fisica potremmo non avere il tempo e nemmeno l’appetito, per fermarci a fare colazione. Ma dovremmo sempre cercare di non saltare questo pasto che, come tutti sappiamo, è il più importante della giornata. Ma dovremmo fare colazione prima o dopo lo sport?

Non bisognerebbe fare sport a digiuno

Gli esperti parlano chiaro: non sarebbe consigliato fare attività sportiva completamente a digiuno. Il nostro corpo ha infatti bisogno di energia per praticare l’attività fisica e per riprendersi in fretta dopo aver compiuto uno sforzo intenso. Quindi attenzione, perché chi pratica sport al mattino non dovrebbe saltare la colazione prima di dedicarsi all’attività fisica.

Ma se proprio non abbiamo il tempo di mangiare qualcosa prima di dedicarci all’allenamento, cerchiamo almeno di consumare una colazione sana dopo esserci allenati. L’errore peggiore, infatti, è saltare del tutto la colazione, come molti italiani purtroppo fanno per mancanza di tempo. Ma che cosa sarebbe meglio consumare?

Sì alla classica colazione continentale

Non occorre strafare con salsicce, uova e fagioli. La classica colazione continentale all’italiana sarà adeguata per darci l’energia necessaria al nostro allenamento mattutino. Sì a qualcosa di dolce (ma pur sempre salutare) e sì alla frutta e ai cereali. Accompagniamo certamente il pasto con una tazza di caffè o un cappuccino se lo gradiamo.

Se vogliamo dedicarci a una colazione più sostanziosa ed energetica, perfetta per quando abbiamo davanti una giornata lunga e stancante, proviamo questa alternativa: una colazione nutriente ma veloce da preparare che arriva dall’Estremo Oriente.