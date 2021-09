Le mani sono il nostro bigliettino da visita e sono una delle prime cose che gli altri notano di noi. Avere mani curate e ordinate è sempre un bel messaggio, che ci fa apparire agli occhi delle altre persone subito più curati e puliti.

Per questo molte persone oggi decidono di abbellire le proprie unghie con lo smalto, con colori più tenui o coloratissimi e arricchiti con disegni vari.

Ciò che molti non sanno è che farsi le unghie può essere rischioso sotto diversi punti di vista. Lo smalto, infatti, migliora l’aspetto delle nostre unghie, ma peggiora la loro salute. E i rischi non riguardano solo l’unghia, che deperisce, cambia colore e si rovina, ma anche la pelle delle nostre mani. Bisognerebbe fare molta attenzione perché chi mette lo smalto dovrebbe conoscere questi rischi di cui le pubblicità non parlano.

Lo smalto penetra e l’unghia ne risente

I prodotti chimici a contatto diretto con il corpo, si sa, possono avere effetti più o meno pericolosi. Oltre agli smalti, anche chi si fa la tinta ai capelli dovrebbe essere consapevole dei rischi che possono correre capelli e cuoio capelluto.

Per quanto riguarda gli smalti, invece, il primo rischio lo corre chi fa la manicure sempre o molto di frequente. Il pericolo riguarda il fatto che lo smalto penetra nell’unghia e provoca un ingiallimento della lamina.

Per non parlare delle resine acriliche che gli esperti di estetica utilizzano per applicare le unghie finte. Questi prodotti possono provocare allergie e irritare la pelle che si trova vicino all’unghia. Uno dei peggiori effetti è la perionissi, un’infiammazione dovuta alla rimozione delle cuticole. Queste parti di pelle, infatti, servono a evitare che microbi e sporco penetrino nella pelle, avviando un’infiammazione che può anche diventare cronica.

Allergeni e sostanze tossiche

Il secondo rischio che si corre è quello di utilizzare prodotti tossici o pericolosi. Bisogna sottolineare che i prodotti per gli smalti in commercio oggi sono, in linea generale, più sicuri rispetto a quelli del passato. Infatti non contengono allergeni e sostanze tossiche. Nonostante questo, però, i pericoli per le unghie possono arrivare soprattutto se l’uso degli smalti è frequente e continuativo. Infatti la mancata o nulla traspirazione dell’unghia può causare danni alla lamina, che può danneggiarsi o addirittura rompersi e staccarsi.

Attenzione perché chi mette lo smalto dovrebbe conoscere questi rischi di cui le pubblicità non parlano

Per questo motivo è importante rispettare i tempi delle unghie. L’ideale è far trascorrere alcuni giorni tra un’applicazione e l’altra, in modo da far traspirare la lamina. In questo modo le nostre unghie rimarranno lucide, forti e sane.

Inoltre proteggiamo sempre le nostre mani con guanti protettivi, soprattutto quando utilizziamo detersivi o prodotti chimici, come quelli per le pulizie domestiche.