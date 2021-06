Per necessità o per diletto, viaggiare è sempre gratificante. Soprattutto se si può usufruire dei servizi di trasporto statale a prezzi irrisori.

Per rilanciare gli spostamenti tra Regioni, dopo più di un anno e mezzo di limitazioni e corse soppresse, ci pensa Trenitalia.

Il Gruppo delle Ferrovie dello Stato, che si occupa e gestisce, da anni, il trasporto ferroviario dei passeggeri, ha lanciato una promozione da cogliere, letteralmente, al volo. Infatti, attenzione perché chi intende viaggiare a prezzi stracciati deve approfittare subito di queste promozioni di Trenitalia.

BITCOIN GRATIS

La guida definitiva che ti aiuta a ricevere questo incredibile regalo CLICCA QUI

L’offerta e la Giornata Mondiale dell’Ambiente

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente che si celebra il 5 giugno, il Gruppo delle Ferrovie dello Stato mette in campo una serie di biglietti speciali. Il costo è ridotto del 50% per offrire a tutti la possibilità di spostarsi in treno.

In particolare, la Giornata dedicata all’ambiente, quest’anno, avrà tema il “Ripristino degli Ecosistemi”, con l’obiettivo di prevenire, fermare e invertire i danni inflitti agli ecosistemi del pianeta, cercando dunque di passare dallo sfruttamento della natura alla sua guarigione.

Inoltre, sempre il 5 giugno, sarà lanciato ufficialmente il “Decennio delle Nazioni Unite per il Ripristino dell’Ecosistema”. Un passo importante e fondamentale per puntare i riflettori e far rivivere numerosissimi luoghi del mondo in pieno rispetto della Natura.

La Giornata Mondiale dell’Ambiente, quest’anno, si festeggia di sabato. Dunque, quale occasione migliore per sfruttare questa promozione di Trenitalia e “scappare” in una delle località di mare o montagna più belle d’Italia?

La promozione è valida per tutti i biglietti ordinari. Si può scegliere per tutte le destinazioni e su tutti i treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia e Trenitalia Tper.

Come usufruire del servizio

Tutti i biglietti a metà prezzo sono disponibili e acquistabili attraverso tutti i sistemi di vendita di Trenitalia. Infatti, basterà visitare il sito ufficiale di Trenitalia, quindi cliccare su “Home”, poi su “Treni Regionali” ed infine su “Giornata Mondiale dell’Ambiente” per visionare l’elenco dei biglietti. Quindi, attenzione perché chi intende viaggiare a prezzi stracciati deve approfittare subito di queste promozioni di Trenitalia.

Approfondimento

Chiunque la vede pensa di stare sulla Luna, questa spiaggia dal paesaggio incredibile con il suo mare cristallino è in Italia ed è gratis!