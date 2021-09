Non è solo il fumo a causare gravi problemi alla respirazione. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica “Thorax”, poi riportato dagli esperti della Fondazione Veronesi, ha svelato qualcosa di sconcertante. Dai risultati dello studio, pare che lavorare di notte abbia un pessimo effetto sulle nostre capacità respiratorie. In particolare, pare che esponga i lavoratori al rischio di ammalarsi, anche gravemente, di asma. Dunque, bisogna fare attenzione perché chi fa questi lavori rischia di contrarre una brutta malattia respiratoria senza saperlo. La causa sarebbe l’alterazione del ritmo circadiano, quello che regola il ciclo sonno-veglia. Se era già noto che l’alterazione del ritmo circadiano avesse pessimi effetti sull’organismo, l’asma allunga ulteriormente una lista già folta di malattie.

In Europa, circa 1 dipendente su 5 svolge turni di notte. Come detto, questo stile di vita interferisce con un normale ritmo circadiano. Se questo sfasamento era già additato dalla scienza come causa di cancro, malattie metaboliche e cardiovascolari, oggi sappiamo che predispone anche all’asma. Lo studio, per arrivare a questa conclusione, ha lavorato su un campione di 286.825 individui.

I soggetti avevano tutti un’età compresa tra i 37 e i 72 anni. L’83% svolgeva lavoro di ufficio, il restante 17% lavorava a turni, la metà dei quali, di notte. I ricercatori hanno riscontrato che circa il 5% dei soggetti soffriva di asma, anche in forma grave. L’analisi fatta su questo primo risultato ha portato a definire una correlazione diretta tra turni di notte e malattia. I turnisti notturni avevano un 36% in più di probabilità di ammalarsi. Su questo dato non influiva affatto il cronotipo degli individui. Il cronotipo è la predisposizione di ognuno al sonno. Chi predilige andare a dormire presto prende il nome di allodola, chi invece prende sonno tardi prende il nome di gufo.

Il ciclo circadiano cambia con l’avanzare degli anni

Nell’ottica dello studio, è da tenere in conto il comportamento naturale del ciclo circadiano di ciascuno. Con l’avanzare dell’età il ciclo circadiano impone al corpo di addormentarsi sempre più presto. Per questo, è probabile che i giovani risentano meno degli effetti negativi del lavoro notturno.

Uno studio simile a quello riportato è stato svolto in Brasile. In quel caso vennero studiati i poliziotti, arrivando alla conclusione che chi svolgeva molti turni di notte era più esposto a infezioni polmonari. Mettere in luce questa nuova correlazione è importante per sapere che gli effetti del lavoro sul nostro fisico possono, talvolta, essere gravi e inimmaginabili.

