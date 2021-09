I capelli sono una parte molto importante nell’estetica di una persona. Averli sempre precisi e in ordine è praticamente impossibile, soprattutto se anche noi siamo tra le migliaia di persone che hanno capelli bianchi da coprire.

C’è chi si fa la tinta solo affidandosi al parrucchiere e chi decide di farsela autonomamente a casa propria, risparmiando così anche del denaro. C’è da ammettere, però, che farsi la tinta in autonomia non sia così semplice. Infatti bisognerebbe essere consapevoli e fare attenzione a questi rischi di cui le pubblicità non parlano.

Altri inconvenienti che potrebbero nascere in questi casi sono le macchie di tinta che rimangono sulla cute. Spesso questi aloni colorati rimangono sulla nostra cute e non scompaiono fino allo shampoo successivo.

Il problema è che, oltre ad essere antiestetiche e sgradevoli da vedere, in alcuni casi queste macchie possono addirittura causare reazioni allergiche o irritazioni. Questi casi più gravi, fortunatamente, sono abbastanza rari e riguardano persone con allergie specifiche o con la pelle particolarmente sensibile.

Per evitare il problema ed eliminare gli aloni di tinta anche quando ci si fa la tinta da casa esiste un ingrediente che utilizziamo solitamente per preparare squisiti dolci.

Attenzione perché chi fa la tinta ai capelli dovrebbe conoscere questo segreto per eliminare le macchie

Farsi la tinta a casa potrebbe non essere così facile per chi non è esperto. Si potrebbero commettere molti sbagli, dai quali potrebbero derivare danni ai capelli e al cuoio capelluto. In particolare sono questi gli errori madornali da evitare per non danneggiare la nostra chioma.

Chi è abituato a farsi la tinta sa che, tra le prime cose da fare, c’è il dover stendere un filo di crema vicino alle radici dei capelli. Questa operazione serve a far sì che la tinta non lasci tracce importanti sulla nostra pelle.

Inevitabilmente, però, ogni volta accade il contrario. Guardandoci allo specchio, noteremo che vicino alle orecchie, nella zona fronte o sulla parte posteriore del collo sono rimasti dei segni di tinta.

Per risolvere questo problema esiste una soluzione naturale e molto efficace. Sembra incredibile, eppure per eliminare questo tipo di macchie possiamo utilizzare l’amido di mais.

Poche e semplici mosse

L’amido di mais o maizena è noto per i tanti utilizzi che ha in cucina. Ciò che invece in pochi sanno è che l’amido di mais può rimuovere le macchie di tinta. Per farlo basterà mischiare l’amido di mais con del latte intero, mescolando fino a quando si formerà una pasta omogenea. Stendiamo la pasta sulla zona interessata dalle macchie, lasciamo asciugare e poi rimuoviamo il tutto. Facciamo attenzione perché chi fa la tinta ai capelli dovrebbe conoscere questo segreto per eliminare le macchie.

